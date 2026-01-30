Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u ağırlıyor. İstanbul'daki heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Beşiktaş-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Konyaspor karşılaşıyor. Hakem Batuhan Kolak'ın düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

Beşiktaş-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Tiago, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Cerny, Orkun, Jota, Rashica, El Bilal Toure.

https://x.com/Besiktas/status/2017342094335947157?s=20

Konyaspor: Bahadır, Andzouna, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Berkan, Bjorlo, Deniz, Svendsen, Kramer.

https://x.com/konyaspor/status/2017342182559306130?s=20

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI ÖNCESİNDE SON DURUMLAR

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş; 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Diğer taraftaysa Konyaspor; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle, 13. basamakta konumlanıyor.

Beşiktaş-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ KONYASPOR KARŞISINDA TAM KADRO!

Beşiktaş'ta, Konyaspor müsabakası öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Şans verilmesi halinde ise Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai ve yeni transfer Yasin Özcan; karşılaşmada forma giyebilecek.

Beşiktaş-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ İSİMLER CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure; Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacaklar.

Beşiktaş-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 8, kupada da 2 maça çıkan siyah beyazlı takım; bu süreçte hiç mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

KONYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Çağdaş Atan yönetiminde galibiyet hasreti devam eden Konyaspor, İstanbul'da alacağı puanlarla birlikte çıkışa geçmek ve küme hattından uzaklaşmak istiyor.

Beşiktaş-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Kartal, an itibarıyla 141.2 milyon Euroluk oyuncu yatırımı yapmış durumda.
