Beşiktaş-Konyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Konyaspor karşılaşıyor. Hakem Batuhan Kolak'ın düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Tiago, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Cerny, Orkun, Jota, Rashica, El Bilal Toure.
https://x.com/Besiktas/status/2017342094335947157?s=20
Konyaspor: Bahadır, Andzouna, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Berkan, Bjorlo, Deniz, Svendsen, Kramer.
https://x.com/konyaspor/status/2017342182559306130?s=20
Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş; 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Diğer taraftaysa Konyaspor; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle, 13. basamakta konumlanıyor.
Beşiktaş'ta, Konyaspor müsabakası öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Şans verilmesi halinde ise Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai ve yeni transfer Yasin Özcan; karşılaşmada forma giyebilecek.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure; Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacaklar.
Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 8, kupada da 2 maça çıkan siyah beyazlı takım; bu süreçte hiç mağlubiyet yaşamadı.
Çağdaş Atan yönetiminde galibiyet hasreti devam eden Konyaspor, İstanbul'da alacağı puanlarla birlikte çıkışa geçmek ve küme hattından uzaklaşmak istiyor.