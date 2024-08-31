Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'in 'tarafsız saha' talebine sert cevap verdi: Çekiniyorlarsa turnuvadan çekilsinler

31 Ağustos 2024 23:11 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 23:19

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt, Ajax , Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti. İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'in İstanbul'da oynamak istemediği iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. İsrail basınında çıkan iddialara Beşiktaş yönetiminden çok sert cevap geldi.

"İSTİYORLARSA TURNUVADAN ÇEKİLSİNLER"

Tivibuspor'a konuşan Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel, "Pazartesiden itibaren UEFA nezdinde çalışmalara başlayacağız. Kabul edeceğimiz bir şey değil. Çok çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler." dedi.

"TARAFSIZ SAHA SÖZ KONUSU DEĞİL"

İsrail basınının lobi çalışmalarına başladığını ifade eden Yücel, "İsrail basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi öyle basketbol maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil" dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER YAPACAK MI?

Siyah-beyazlı kulübün transfer politikası hakkında konuşan Yücel şunları söyledi:

"Şu anda önceliğimiz kanat transferi. Sonra sol bek. Kanat oyuncularımızda liste hazır. Önce oyuncu göndermemiz gerekiyor. Aksi halde lisansını alamayız. İlk hedefimiz oyunculardan çıkmak birkaç gün içinde."

ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK MI?

"Aboubakar gitmek istemediğini, giderse tüm ücretini talep edeceğini söyledi. Ancak transfer döneminin sonuna az kaldı. Bence söylemler değişecektir. Orta noktada buluşacağız diye umuyorum. Buluşmak zorundayız."