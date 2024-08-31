İsrail basınından çarpıcı iddia: Beşiktaş maçı tarafsız sahada oynanabilir

31 Ağustos 2024 17:15 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 17:31

Beşiktaş ile eşleşen Maccabi Tel Aviv, 1906'da İsrail'de kuruldu

Beşiktaş ile eşleşen Maccabi Tel Aviv, 1906'da İsrail'de kuruldu

Beşiktaş'ın İsviçre ekibi Lugano'yu farklı yenmesiyle birlikte gruplara kalmasının ardından kura çekimi geçtiğimiz cuma günü gerçekleşti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt, Ajax , Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti.

İstanbul'da oynanması gereken Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasındaki maç konusunda İsrail basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TARAFSIZ SAHADA OYNANABİLİR

İsrail basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadele tarafsız bir sahada oynanabilir.

İsrail basınından Walla haber sitesi, güvenlik ve Kudüs ile Ankara arasındaki diplomatik ilişkilerin kötüleştiğini gerekçe göstererek maçın İstanbul'da oynanma ihtimalinin düşük olduğuna dikkati çekti.

İDDİAYI DESTEKLEMEK İÇİN ÖRNEKLER GÖSTERDİLER

Haberin devamında bu iddiayı desteklemek için Türk ekipleriyle İsrail takımlarının son dönemde karşı karşıya geldiği basketbol maçları da örnek gösterildi.

Maccabi Tel Aviv'in İstanbul'da oynayacağı maçın geçmişte Litvanya'ya alındığı belirtilirken, aynı şekilde Anadolu Efes ile oynayacakları karşılaşmanın ise Letonya'da oynandığı vurgulandı.