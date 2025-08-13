Beşiktaş resmen duyurdu! Can Keleş Kocaelispor'da

Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

KOCAELİSPOR DA DUYURDU

Kocaelispor, Can Keleş transferini de resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada;

"Kulübümüz ile Beşiktaş A.Ş arasında futbolcu Can KELEŞ’in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda anlaşılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır." denildi.