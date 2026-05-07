Beşiktaş Sergen Yalçın kararını verdi! Asbaşkan Murat Kılıç açıkladı

Konyaspor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline son dakikadaki penaltı golüyle veda eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'a taraftarın tepkisi maçın önüne geçti.
Yalçın'a su şişesi fırlatan taraftar, "İstifa" sloganları attı. Maçın ardından basına konuşan Sergen Yalçın "Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım." şeklinde net ifadeler kullandı.
Ortaya çıkan durumda Yalçın'ın konumuyla ilgili bir belirsizlik kendisini hissettirirken tüm tartışmalara nokta koyan açıklama kulübün yöneticisinden geldi.
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç "Sergen Yalçın ile bir sorunumuz yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.