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Beşiktaş taraftarından 1 dakikalık sessizlik!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ocak 2025 20:54 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 20:58
Beşiktaş taraftarından 1 dakikalık sessizlik!

Beşiktaş tribünleri, Bolu'da yaşanan yangın faciası nedeniyle Athletic Bilbao maçında anlamlı bir harekete imza attı.

Beşiktaş taraftarı UEFA Avrupa Ligi​'nin 7. hafta maçında Tüpraş Stadyumu​'nda oynanan İspanyol ekip Athletic Bilbao​ maçının 1. dakikasında Bolu​'daki yangın nedeniyle sessiz kaldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMIŞTI

Karşılaşma öncesinde resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Beşiktaş​, "Bolu'daki felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımız için santrayla birlikte 1 dakika boyunca Beşiktaşlı duruşu." açıklamalarında bulunmuştu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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