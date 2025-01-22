Beşiktaş taraftarından 1 dakikalık sessizlik!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ocak 2025 20:54 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 20:58
Beşiktaş tribünleri, Bolu'da yaşanan yangın faciası nedeniyle Athletic Bilbao maçında anlamlı bir harekete imza attı.
Beşiktaş taraftarı UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan İspanyol ekip Athletic Bilbao maçının 1. dakikasında Bolu'daki yangın nedeniyle sessiz kaldı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMIŞTI
Karşılaşma öncesinde resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Beşiktaş, "Bolu'daki felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımız için santrayla birlikte 1 dakika boyunca Beşiktaşlı duruşu." açıklamalarında bulunmuştu.
Kaynak: tgrthaber.com