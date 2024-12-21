Beşiktaş taraftarından Hasan Arat'a Fikret Orman tarifesi! Tepki değişmedi: Paralar nerede?

21 Aralık 2024 20:32 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 20:53

Beşiktaş taraftarları, kendi evlerinde oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasında eski başkanları Hasan Arat'a 'Paralar nerede' diyerek tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarı daha önce eski başkanları Fikret Orman için de bu sloganı atmıştı.