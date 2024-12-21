Beşiktaş taraftarından Hasan Arat'a Fikret Orman tarifesi! Tepki değişmedi: Paralar nerede?
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
21 Aralık 2024 20:32 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 20:53
Beşiktaş taraftarları, kendi evlerinde oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasında eski başkanları Hasan Arat'a 'Paralar nerede' diyerek tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarı daha önce eski başkanları Fikret Orman için de bu sloganı atmıştı.
Beşiktaş taraftarlarından eski başkan Hasan Arat’a sert eleştiriler geldi. Siyah-beyazlı tribünler, Alanyaspor karşılaşması sırasında görevinden ayrılan eski başkan Hasan Arat’a yönelik bestesini dillendirdi.
'HASAN ARAT PARALAR NEREDE'
Tribünlerde, "Süleyman Seba’dan mı yolunu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" şeklinde sloganlar atıldı.
Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar, "Hasan Arat paralar nerede?" şeklinde tepki göstererek öfkelerini ifade etti.
FİKRET ORMAN TARİFESİ...
Beşiktaş taraftarları aynı besteyi eski başkanları Fikret Orman'a karşı da söylemişti.
Kaynak: tgrthaber.com