Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Gaziantep FK ile Beşiktaş, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleyi ilk yarıda Djalo ve Asllani'nin attığı gollerle 2-0 kazanmayı başardı ve puanını 59'a yükseltti. Gaziantep FK ise bu yenilginin ardından 37 puanda kaldı.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK galibiyetiyle ilgili konuştu! "3 puan bizim için yeterli" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 2-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamalarda, 3 puanın önemini vurgulayarak tüm konsantrasyonlarını Türkiye Kupası'na vereceklerini belirtti. Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında Djalo ve Asllani'nin golleriyle 2-0 galip geldi. Sergen Yalçın, kazanmanın önemini belirterek sezonun son maçlarında ligin devamının kendileri için çok bir önemi olmadığını ifade etti. Yalçın, salı günü Türkiye Kupası'nda oynanacak sezonun en önemli maçına odaklandıklarını belirtti. Rotasyonlu bir kadroyla oynadıklarını ancak oyuncuların iyi performans gösterdiğini söyledi. Uzun süre oynamayan oyuncuların maç kondisyonlarının olmadığı için ikinci yarılarda zorlandıklarını dile getirdi. Asllani, Junior, Djalo ve Mustafa'nın bireysel performanslarının iyi olduğunu belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0'lık Gaziantep FK galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Kazanmanın önemli olduğunu belirten Sergen Yalçın, ligin son maçları olduğunun altını çizdi. Yalçın açıklamasında, "Bu tür maçlar böyle olur yani bu maçlar. Çok da oyunun içine girmeye gerek yok. Bizim açımızdan 3 puan alıp dönmek önemli. Çünkü salı günü sezonun en önemli maçını oynayacağız Türkiye Kupası'nda. Tamamen ona konsantreyiz hepimiz, oyuncular da biz de ona konsantreyiz. Ligin devamının bizim açımızdan çok bir önemi yok gibi duruyor. O yüzden tamamen konsantrasyonumuzu kupaya vereceğiz. Bugün de rotasyonlu bir kadroyla oynadık ama çocuklar çok iyi oynadılar. İkinci yarı 2 -3 tane pozisyon verdik. Ama normal yani bu maçlarda bunlar, çok normal artık sezonun sonu, hedef yok gibi. Yani uzağındayız. Ligi de dördüncü bitirme pozisyonumuz var. Onun haricinde konsantrasyonu da zor. İlk defa beraber oynayan oyuncular. Normal yani... Kazanmak, 3 puan önemli. Bu maçla ilgili çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. 3 puan bizim için önemli. Hemen salı günkü maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların bireysel performanslarıyla ilgili de konuşan Sergen Yalçın, uzun süre oynamayan oyuncuların maç kondisyonları olmadığı için zorlandıklarını belirtti. Yalçın, "İlk 45 dakikayı oynuyorlar ama ikinci yarılarda zorlanıyorlar. Hamleler yapmak zorunda kaldık. Yoruldu oyuncular yani oyundan düşmeye başladılar. Ama bireysel performanslar iyiydi. Asllani'nin performansı çok iyiydi bana göre, Junior fena oynamadı. Fena değildi oyuncular. Djalo iyi oynadı. Mustafa mücadele etti. Dediğim gibi bu maçların içine girip çok konuşmaya gerek yok. 3 puan bizim için yeterli" dedi.

Sergen Yalçın, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında da değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, ligin sonuna gelindiğini ve oyuncuları konsantre etmekte zorlandıklarını belirtti.

Gaziantep FK karşısında 3 puan almanın önemli olduğunu ifade eden Yalçın, "Maçla ilgili en önemli şey alınması gereken 3 puandı. Artık ligin sonu geldi. Oyuncularımızın konsantrasyonunda zorlanıyoruz. Önümüzde salı günü en önemli maçlarımızdan bir tanesi var. Kupada yarı finalde Konya ile oynayacağız. Bütün konsantrasyonumuzu o maça veriyoruz. Bugün en önemli şey 3 puandı" dedi.