Trendyol Süper Lig'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin sonuna doğru yaklaşılırken kritik haftalara girildi. Şampiyonluk, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Futbolseverler, söz konusu karşılaşmalarda alınacak sonuçları merak ediyor.

HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Maç, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Gaziantep FK, 37 puanla 10. sırada yer alırken, Beşiktaş 56 puanla 4. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitmişti. Gaziantep FK, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Süper Lig'de 32. haftanın açılış gününde 37 puanla 10. sırada bulunan Gaziantep FK ile 56 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Müsabakanın VAR hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

GAZİANTEP FK'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki Gaziantep FK, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Gaziantep temsilcisi, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde ise 23 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. "Kara Kartal", bu maçlarda 25 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Arda, Abena, Rodrigues, Gidado, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asllani, Salih, Olaitan, Rashica, Jota, Mustafa

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI

Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.