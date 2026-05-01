CANLI MAÇ ANLATIMI | Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin sonuna doğru yaklaşılırken kritik haftalara girildi. Şampiyonluk, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Futbolseverler, söz konusu karşılaşmalarda alınacak sonuçları merak ediyor.
Süper Lig'de 32. haftanın açılış gününde 37 puanla 10. sırada bulunan Gaziantep FK ile 56 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Müsabakanın VAR hakemi ise Ümit Öztürk olacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.
Teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki Gaziantep FK, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Gaziantep temsilcisi, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde ise 23 gol gördü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. "Kara Kartal", bu maçlarda 25 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.
Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Arda, Abena, Rodrigues, Gidado, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asllani, Salih, Olaitan, Rashica, Jota, Mustafa
Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.