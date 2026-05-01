Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

CANLI MAÇ ANLATIMI | Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Gaziantep FK ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Gaziantep'te kozlarını paylaşacak. Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Mirel Radoi yönetimindeki ilk galibiyetini almak isterken Beşiktaş ise iki maç ardından 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 18:12

'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin sonuna doğru yaklaşılırken kritik haftalara girildi. Şampiyonluk, Avrupa'ya gitme ve küme düşmeme mücadelesinde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Futbolseverler, söz konusu karşılaşmalarda alınacak sonuçları merak ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Maç, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.
Gaziantep FK, 37 puanla 10. sırada yer alırken, Beşiktaş 56 puanla 4. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitmişti.
Gaziantep FK, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.
Süper Lig'de 32. haftanın açılış gününde 37 puanla 10. sırada bulunan ile 56 puanla 4. sırada yer alan karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Müsabakanın VAR hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

GAZİANTEP FK'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki Gaziantep FK, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Gaziantep temsilcisi, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde ise 23 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. "Kara Kartal", bu maçlarda 25 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Arda, Abena, Rodrigues, Gidado, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asllani, Salih, Olaitan, Rashica, Jota, Mustafa

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI

Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#Maç Analizi
#Lig Fikstürü
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.