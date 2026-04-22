Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Bayer Leverkusen'in yıldızıyla anlaşma tamam: Bonservisi belli oldu

Süper Lig devi Beşiktaş, Bayer Leverkusen’in dünyaca ünlü sol beki Alejandro Grimaldo transferinde mutlu sona çok yakın. İspanyol yıldızla her konuda anlaşan Beşiktaş yönetimi, şimdi Alman ekibiyle bonservis pazarlığına oturuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 13:12

’ta gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda dev bir adım atıldı. Sol bek mevkisi için çıtayı en üst seviyeye koyan siyah-beyazlı kurmaylar, Bundesliga’da fırtınalar estiren Alejandro Grimaldo için harekatı başlattı. Sky Sports kaynaklı habere göre; Beşiktaş Sportif Direktörü Serkan Reçber, İspanyol futbolcuyla yürüttüğü görüşmelerde tüm pürüzleri giderdi.

PROJE GRİMALDO’YU İKNA ETTİ

sürecinde Grimaldo’yu ikna eden en büyük etkenin, Beşiktaş’ın sunduğu yeni yapılanma projesi ve oyuncuya biçilen kilit rol olduğu öğrenildi. Kariyerinde yeni bir meydan okumaya sıcak bakan 30 yaşındaki futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde İstanbul’a gelmeye hazır olduğu ifade edildi.

LEVERKUSEN’İN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Transferin önündeki en büyük engel ise ’in talep ettiği bonservis bedeli. Alman kulübü, 2024 şampiyonluğunun mimarlarından biri olan ve sözleşmesi 2027’ye kadar devam eden yıldız oyuncu için kapıyı 20 milyon Euro’dan açtı. Ancak Beşiktaş yönetimi, oyuncunun sözleşme detaylarını ve oyuncunun gitme isteğini koz olarak kullanarak bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların, Leverkusen ile sıkı bir pazarlık sürecine girmesi bekleniyor.

İNANILMAZ İSTATİSTİK: 25 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Barcelona’nın ünlü altyapısı La Masia’dan yetişen ve Benfica’daki başarılı yıllarının ardından Leverkusen’e bedelsiz transfer olan Grimaldo, bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.

Maç Sayısı41
Gol14
Asist11

Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen hücum hattında adeta bir forvet etkisi oluşturan Grimaldo, duran toplardaki ustalığı ve oyun kurma becerisiyle Avrupa’nın en formda bekleri arasında gösteriliyor. Beşiktaş’ın bu transferi bitirmesi durumunda, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da büyük ses getireceği öngörülüyor.

ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#bayer leverkusen
#Bundesliga'da Maç
#Alejandro Grimaldo
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.