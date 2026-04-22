Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda dev bir adım atıldı. Sol bek mevkisi için çıtayı en üst seviyeye koyan siyah-beyazlı kurmaylar, Bundesliga’da fırtınalar estiren Alejandro Grimaldo için harekatı başlattı. Sky Sports kaynaklı habere göre; Beşiktaş Sportif Direktörü Serkan Reçber, İspanyol futbolcuyla yürüttüğü görüşmelerde tüm pürüzleri giderdi.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Bayer Leverkusen'in yıldızıyla anlaşma tamam: Bonservisi belli oldu Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda Bayer Leverkusen'in yıldız sol beki Alejandro Grimaldo için harekete geçti. Beşiktaş Sportif Direktörü Serkan Reçber'in, Grimaldo ile görüşmelerde tüm pürüzleri giderdiği belirtiliyor. Grimaldo'yu ikna eden en büyük etkenin, Beşiktaş'ın sunduğu yeni yapılanma projesi ve oyuncuya biçilen kilit rol olduğu öğrenildi. Bayer Leverkusen, Grimaldo için 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Grimaldo, bu sezon çıktığı 41 maçta 14 gol ve 11 asist ile 25 gole doğrudan katkı sağladı.

PROJE GRİMALDO’YU İKNA ETTİ

Transfer sürecinde Grimaldo’yu ikna eden en büyük etkenin, Beşiktaş’ın sunduğu yeni yapılanma projesi ve oyuncuya biçilen kilit rol olduğu öğrenildi. Kariyerinde yeni bir meydan okumaya sıcak bakan 30 yaşındaki futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde İstanbul’a gelmeye hazır olduğu ifade edildi.

LEVERKUSEN’İN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Transferin önündeki en büyük engel ise Bayer Leverkusen’in talep ettiği bonservis bedeli. Alman kulübü, 2024 şampiyonluğunun mimarlarından biri olan ve sözleşmesi 2027’ye kadar devam eden yıldız oyuncu için kapıyı 20 milyon Euro’dan açtı. Ancak Beşiktaş yönetimi, oyuncunun sözleşme detaylarını ve oyuncunun gitme isteğini koz olarak kullanarak bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların, Leverkusen ile sıkı bir pazarlık sürecine girmesi bekleniyor.

İNANILMAZ İSTATİSTİK: 25 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Barcelona’nın ünlü altyapısı La Masia’dan yetişen ve Benfica’daki başarılı yıllarının ardından Leverkusen’e bedelsiz transfer olan Grimaldo, bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.

Maç Sayısı 41 Gol 14 Asist 11

Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen hücum hattında adeta bir forvet etkisi oluşturan Grimaldo, duran toplardaki ustalığı ve oyun kurma becerisiyle Avrupa’nın en formda bekleri arasında gösteriliyor. Beşiktaş’ın bu transferi bitirmesi durumunda, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da büyük ses getireceği öngörülüyor.