Trendyol Süper Lig’de en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren ve üst üste dördüncü şampiyonluğuna odaklanan Galatasaray’da, transfer gündemi hareketlendi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda dünya yıldızlarını kadrosuna katmak isteyen yönetimin, listenin başında yer alan Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçeceği iddia ediliyordu. Ancak milli yıldızın geleceğine dair İtalya kanadından gelen son bilgiler, sarı-kırmızılı taraftarları bir süre daha bekletecek cinsten.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hakan Çalhanoğlu transferinde beklenmedik hamle! Galatasaray'ı üzen haber İtalya'dan geldi: Karar verildi... Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hakan Çalhanoğlu için yapılan spekülasyonlara menajerinden ve İtalyan basınından gelen bilgilerle yanıt verildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu'na olan ilgisini ve onu kulüpte görmeyi istediklerini belirtmişti. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, Galatasaray ile somut bir temasın olmadığını ve oyuncunun Inter'de mutlu olduğunu açıkladı. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anki odak noktasının Inter ile başarı yakalamak olduğu belirtildi. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a göre, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun Hakan Çalhanoğlu'nu takımda kalmaya ikna ettiği ve Galatasaray'ın bu gelişme üzerine transferden geri adım attığı iddia edildi. Inter yönetiminin Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme uzatma teklifi sunmaya hazırlandığı kaydedildi. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 30 resmi karşılaşmada 12 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

"KOLLARIMIZ AÇIK BEKLİYORUZ" DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda Hakan’a olan ilgisini gizlememiş ve İtalyan basınına verdiği demeçte, "Hakan Galatasaray taraftarıdır, onu kollarımız açık bekliyoruz" diyerek transfer ateşini yakmıştı. Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da benzer bir tonda konuşarak, tecrübeli orta sahanın bir gün mutlaka parçalı formayı giyeceğine inandığını dile getirmişti.

MENAJERİ İDDİALARA NOKTAYI KOYDU

Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic, Fabrizio Romano aracılığıyla yaptığı açıklamada spekülasyonlara son noktayı koydu. Stipic, Galatasaray ile somut bir temasın olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Hakan’ın Inter ile 2027’ye kadar sözleşmesi var ve İtalya’da çok mutlu. Ne geçen yaz ne de Ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. Şu an tek odağı Inter ile başarı yakalamak ve milli takım kaptanı olarak Dünya Kupası’nda ülkesine liderlik etmek."

CHİVU İKNA ETTİ, GALATASARAY GERİ ADIM ATTI

İtalya’nın spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu kariyerine Serie A devinde devam etme kararı aldı. Haberin detaylarında, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu’nun milli futbolcuyla özel bir görüşme yaparak onu takımda kalmaya ikna ettiği belirtildi. Bu gelişme üzerine Galatasaray yönetiminin transferde geri adım attığı ifade edilirken, Inter yönetiminin de 32 yaşındaki yıldız oyuncuya 2027'de bitecek sözleşmesini uzatmak için yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi.

SEZONA DAMGA VURAN PERFORMANS

Inter formasıyla bu sezon muazzam bir grafik çizen Hakan Çalhanoğlu, çıktığı 30 resmi karşılaşmada 12 gol ve 7 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum hattındaki en önemli kozlarından biri oldu. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan tecrübeli maestro, hem kulübünde hem de milli takımda liderlik rollerini üstlenmeye devam ediyor.