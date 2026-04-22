Hakan Çalhanoğlu transferinde beklenmedik hamle! Galatasaray'ı üzen haber İtalya'dan geldi: Karar verildi...

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig’de en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren ve üst üste dördüncü şampiyonluğuna odaklanan Galatasaray’da, transfer gündemi hareketlendi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda dünya yıldızlarını kadrosuna katmak isteyen yönetimin, listenin başında yer alan Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçeceği iddia ediliyordu. Ancak milli yıldızın geleceğine dair İtalya kanadından gelen son bilgiler, sarı-kırmızılı taraftarları bir süre daha bekletecek cinsten.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda Hakan’a olan ilgisini gizlememiş ve İtalyan basınına verdiği demeçte, "Hakan Galatasaray taraftarıdır, onu kollarımız açık bekliyoruz" diyerek transfer ateşini yakmıştı. Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da benzer bir tonda konuşarak, tecrübeli orta sahanın bir gün mutlaka parçalı formayı giyeceğine inandığını dile getirmişti.
Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic, Fabrizio Romano aracılığıyla yaptığı açıklamada spekülasyonlara son noktayı koydu. Stipic, Galatasaray ile somut bir temasın olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Hakan’ın Inter ile 2027’ye kadar sözleşmesi var ve İtalya’da çok mutlu. Ne geçen yaz ne de Ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. Şu an tek odağı Inter ile başarı yakalamak ve milli takım kaptanı olarak Dünya Kupası’nda ülkesine liderlik etmek."
İtalya’nın spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu kariyerine Serie A devinde devam etme kararı aldı. Haberin detaylarında, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu’nun milli futbolcuyla özel bir görüşme yaparak onu takımda kalmaya ikna ettiği belirtildi. Bu gelişme üzerine Galatasaray yönetiminin transferde geri adım attığı ifade edilirken, Inter yönetiminin de 32 yaşındaki yıldız oyuncuya 2027'de bitecek sözleşmesini uzatmak için yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi.
Inter formasıyla bu sezon muazzam bir grafik çizen Hakan Çalhanoğlu, çıktığı 30 resmi karşılaşmada 12 gol ve 7 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum hattındaki en önemli kozlarından biri oldu. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan tecrübeli maestro, hem kulübünde hem de milli takımda liderlik rollerini üstlenmeye devam ediyor.