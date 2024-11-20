Beşiktaş transferde Premier Lig’e rotasını çevirdi! Hedef ‘kupa canavarı’ Jorginho

20 Kasım 2024 11:19 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:19

Ocak ayı ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde rotasını Premier Lig'e çevirdi. Kartal, Arsenal'in yıldızı Jorginho'yu gündemine aldı. Jorginho'nun 2021'de yılın oyuncusu seçildiği biliniyor.

Beşiktaş'a Onana müjdesi! Fransa ekibi transfer için hamle yapıyor

Beşiktaş'a Onana müjdesi! Fransa ekibi transfer için hamle yapıyor

Süper Lig’de zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş​ ara transfer​ dönemi çalışmalarına başladı. Kadroda bazı isimlerin ayrılması gündemdeyken gelecek yıldız adayları da belirleniyor. Beşiktaş transferde rotasını Premier Lig’e çevirdi.

BEŞİKTAŞ’TA HEDEF JORGİNHO

Siyah-beyazlılar İngiltere Premier Lig​ ekibi Arsenal​'den Jorginho’yu gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre, 32 yaşındaki İtalyan ön libero için girişimler sürüyor. Ada ekibinden sezon sonunda ayrılık için gün sayan deneyimli futbolcuyu ara transfer döneminde ikna etmeye oldukça yakın olan idareciler, başarılı ismi bedelsiz olarak renklerine bağlamayı amaçlıyor.

Ön libero hattına ek olarak merkez orta sahada da görev yapabilen başarılı oyuncu, daha önce Chelsea'yle; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2021'DE YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Chelsea'de başarılı performansı sonrası 2021'de UEFA tarafından yılın oyuncusu seçilen Jorginho, 2021'de İtalya'yla Avrupa Şampiyonu oldu. Ayrıca Napoli döneminde de İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları bulunan Jorginho'nun piyasa değeri 12 milyon euro seviyesinde bulunuyor.