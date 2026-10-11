Beşiktaş, Türk Telekom'a farklı kaybetti! Siyah-beyazlılar, 88-63 yenildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Türk Telekom ile Beşiktaş, Ankara'da kozlarını paylaştı.

Doğuş Özdemiroğlu ve Bako'nun sayılarıyla maça 7-0'lık seriyle başlayan, ilk 6 dakikayı da 16-4 önde geçen Türk Telekom, Furkan Korkmaz'ın üçlükleriyle ayakta tutmaya çalıştığı Beşiktaş karşısında ilk çeyreği 24-14 üstün tamamladı.

Pota altında Bankston'ı iyi besleyen başkent ekibi, Harding'in basketiyle 2. periyodun başında skoru 29-14 yaparak farkı 15 sayıya çıkardı. Yüksek şut yüzdesiyle oynayan ve çeyreğin bitimine 4 dakika kala McKissic'in basketiyle durumu 41-21 yaparak 20 sayılık üstünlük yakalayan Türk Telekom, hücum ribauntlarında etkili olan ancak isabet bulmakta zorlanan ve çok sayıda top kaybeden rakibine karşı soyunma odasına 51-27 önde gitti.

McKissic'in penetreleriyle peş peşe basketler bulduğu 3. periyodun ilk 4 dakikasında 59-29 öne geçen Türk Telekom, etkili savunması ve çeyreğin kalan kısmında öne çıkan Harding sayesinde son 10 dakikaya 24 sayılık avantajla, 70-46 önde girdi.

Temponun düştüğü son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan başkent ekibi, yüzde 36 saha içi isabetiyle oynayan ve 17 top kaybeden siyah-beyazlıları 88-63 mağlup etti.

Türk Telekom bu sonuçla ligde 3. maçında 3. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise ligdeki 3. maçında 2. yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında Galatasaray MCT Technic'i ağırlayacak. Türk Telekom ise 4. hafta maçında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Pizza Bulls Bordo Bandırma'ya konuk olacak.