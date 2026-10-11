Formula 1'de sezonun 17. yarışının heyecanı Singapur'da yaşandı. Singapur Grand Prix'si, 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapıldı.

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HABERİN ÖZETİ Singapur'da zafer Verstappen'in! Hollandalı pilot üst üste 2. kez kazandı Formula 1'de sezonun 17. yarışı olan Singapur Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı. Yarış, 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapıldı. Pole pozisyonunda başlayan Max Verstappen, yarışı baştan sona lider götürerek kazandı. Bu zafer, Verstappen'in bu sezonki ikinci üst üste zaferi ve Singapur'daki ilk birinciliği oldu. Yarışı Ferrari'den Charles Leclerc ikinci, Mercedes'ten Kimi Antonelli üçüncü olarak tamamladı. Formula 1'de bir sonraki yarış 23-25 Ekim tarihlerinde ABD'de yapılacak.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, baştan sona lider götürdüğü yarışı kazanmayı başardı. Damalı bayrağı ilk gören pilot olan Verstappen, böylece bu sezon üst üste 2. zaferini elde ederken, Singapur'da ise ilk kez kazanma sevincini yaşadı. Hollandalı pilot ayrıca Formula 1'de 250. yarışında 73. galibiyetini elde etti.

Yarışı Ferrari'den Charles Leclerc ikinci, Mercedes'ten Kimi Antonelli de üçüncü olarak tamamladı.

Sezonda geride kalan 17 yarışta Kimi Antonelli 8, George Russell 3, Lando Norris ve Max Verstappen 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton de 1'er kez kazandı.

Formula 1'de bir sonraki yarış 23-25 Ekim tarihlerinde ABD'de yapılacak.

Singapur Grand Prix'sinin ardından Formula 1'de pilotlar ve sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

PİLOTLAR

1 - Kimi Antonelli: 340 puan

2 - George Russell: 238 puan

3 - Lewis Hamilton: 229 puan

4 - Max Verstappen: 221 puan

5 - Charles Leclerc: 215 puan

TAKIMLAR

1 - Mercedes: 578 puan

2 - Ferrari: 444 puan

3 - McLaren: 339 puan

4 - Red Bull: 332 puan

5 - Racing Bulls: 100 puan