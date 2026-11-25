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İstanbul
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 5. hafta maçında yarın TSİ 20.45'te Gürcistan'ın Batum şehrinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesi hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yaptığı son antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılar, maç için Gürcistan'a hareket etti.
İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş kafilesi, öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Gürcistan'ın Batum kentine doğru yola çıktı.
Kafileyi taşıyan uçak, Gürcistan hava sınırlarında birkaç tur attıktan sonra havanın elverişli olmaması nedeniyle iniş yapamadı ve rotasını Rize-Artvin Havalimanı'na çevirdi. Kafile, uçağın buraya iniş yapmasının ardından kara yoluyla Batum'a hareket edecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı da iptal edildi.