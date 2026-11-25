UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 5. hafta maçında yarın TSİ 20.45'te Gürcistan'ın Batum şehrinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek.

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HABERİN ÖZETİ Beşiktaş uçağında büyük panik! Gürcistan'a yola çıkan uçak, Rize'ye iniş yaptı Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı maç öncesi kafilesini taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Batum yerine Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın TSİ 20.45'te Gürcistan'ın Batum şehrinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak. Takım, son antrenmanını teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yaptıktan sonra Gürcistan'a hareket etti. Kafileyi taşıyan özel uçak, Gürcistan hava sınırlarında birkaç tur attıktan sonra havanın elverişli olmaması nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na indi. Kafile, Rize'ye iniş yaptıktan sonra kara yoluyla Batum'a hareket edecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı iptal edildi.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yaptığı son antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılar, maç için Gürcistan'a hareket etti.

KAFİLEYİ TAŞIYAN UÇAK, RİZE'YE İNİŞ YAPTI

İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş kafilesi, öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Gürcistan'ın Batum kentine doğru yola çıktı.

Kafileyi taşıyan uçak, Gürcistan hava sınırlarında birkaç tur attıktan sonra havanın elverişli olmaması nedeniyle iniş yapamadı ve rotasını Rize-Artvin Havalimanı'na çevirdi. Kafile, uçağın buraya iniş yapmasının ardından kara yoluyla Batum'a hareket edecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı da iptal edildi.