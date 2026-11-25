UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 5. hafta maçında Gürcistan'ın Batum şehrinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde son antrenmanını gerçekleştiren siyah-beyazlılar, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Hapoel Beer-Sheva maçı hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ın kamp kadrosu da belli oldu. Siyah-beyazlılarda dizinde ödem tespit edilen Emanuel Agbadou ve kırmızı kart cezalısı Ümit Akdağ, kadroya alınmadı.

Beşiktaş’ın 24 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy