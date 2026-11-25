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İstanbul
UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 4. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, 26 Kasım Perşembe günü CSKA Sofya'ya konuk olacak. Kritik Avrupa mücadelesi öncesinde çalışmalarını tamamlayan Karadeniz ekibinde teknik heyet, Bulgaristan deplasmanına götürülecek 20 kişilik kadroyu belirledi.
Bordo-mavili ekipte açıklanan listede Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Ruslan Malinovskyi, Aral Şimşir, Franculino Dju ve Ernest Muçi yer almadı.
Trabzonspor'un 20 kişilik CSKA Sofya maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: