Beşiktaş UEFA'dan ceza aldı ve itiraz yoluna gitti!

Beşiktaş, UEFA'dan ceza aldığını açıkladı. Ayrıca siyah beyazlılar, UEFA'nın verdiği 900 bin Euroluk cezaya itiraz edeceklerini de duyurdu.

Beşiktaş'ta UEFA süreci resmen başladı. Süper Lig devi, UEFA'nın kadro maliyeti sebebiyle verdiği cezanın kabul edilmeyeceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ'TAN CEZA İÇİN BİLGİLENDİRME

"Şirketimizin UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organının gerçekleştirmiş olduğu inceleme sonucunda 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bu ihlal sonucunda UEFA tarafından şirketimize 900.000 Avro idari para cezası verilmiştir. Karara ilişkin olarak hukuki temyiz süreci UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organının Temyiz Dairesi'nde devam etmektedir. Hukuki sürecin tamamlanmasıyla kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."