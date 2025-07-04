Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile transferi için bilgilendirme yapıldı. Beşiktaş yönetimi, Ciro Immobile'nin Süper Lig'deki kariyerinin sona erdiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN CIRO IMMOBILE AÇIKLAMASI

"Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ciro Immobile ile olan sözleşmenin sonlandırıldığını KAP’a bildirdi. Ciro Immobile’ye kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama ise şöyle: Profesyonel futbolcumuz Ciro Immobile ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2.625.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir."

CIRO IMMOBILE NEDEN GÖNDERİLDİ?

Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon Euro civarında maaş alan Ciro Immobile, performansıyla beklentileri karşılayamamıştı.