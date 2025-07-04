Jonathan David İtalya devine transfer oldu!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Jonathan David, an itibarıyla Juventus ile anlaştı. İtalya devi, Jonathan David transferini resmen duyurdu.

Juventus'tan kritik bir transfer hamlesi geldi. Gelecek sezon için yeni bir golcü arayan Juventus, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Jonathan David'i transfer etti.

JONATHAN DAVID TRANSFERİ NETLEŞTİ

Uzun zamandır pek çok takımla sözleşme görüşmeleri yapan Jonathan David, Serie A devi Juventus ile resmen anlaştı. Kanadalı golcünün gelecek sezon İtalya'da forma giyeceğini duyuran siyaz beyazlılar, Jonathan David'i bonservis ödemeden transfer etmiş oldu.

JONATHAN DAVID VE LILLE PERFORMANSI

Lille ile toplamda 232 maça çıkan Jonathan David, 109 gol ve 30 asistlik katkı sağlamıştı.

https://x.com/juventusfc/status/1941089561997672721