Beşiktaş ve Sivasspor'un eski yıldızı Eneramo hayatını kaybetti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Nijerya Milli Takımı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eski oyuncusunun vefatını duyurdu. Eneramo’nun ani kaybı, hem Nijerya’da hem de Türkiye’de futbol camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.
1985 yılında Nijerya’da dünyaya gelen Eneramo, profesyonel futbol hayatına 2005’te Lobi Star’da başladı. Ardından Esperance, USM Alger ve Al-Shabab formaları giydi. 2011’de Sivasspor’a transfer olarak Türkiye macerasına adım atan golcü, burada gösterdiği performansla dikkat çekti.
Türkiye’deki kariyeri
2011–2013: Sivasspor
2013: Beşiktaş
2013–2014: Karabükspor
2014–2015: Başakşehir
2015–2016: Sivasspor (ikinci dönem)
2016–2017: Manisaspor
Enaramo, ülkemizden ayrıldıktan sonra kısa süreli olarak Al-Ettifaq, Esperance ve Türk Ocağı Limasol SK formalarını giydi. Nijeryalı futbolcu 2018’de ise futbolu bıraktı.
Toplam 296 maçta görev alan Eneramo, 126 gol ve 40 asistle sahalara damga vurdu.