Nijerya Milli Takımı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eski oyuncusunun vefatını duyurdu. Eneramo’nun ani kaybı, hem Nijerya’da hem de Türkiye’de futbol camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş ve Sivasspor'un eski yıldızı Eneramo hayatını kaybetti! Nijerya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Eneramo'nun vefatı, Nijerya ve Türkiye'deki futbol camiasında üzüntüye neden oldu. Eneramo, 1985'te Nijerya'da doğdu ve profesyonel futbol hayatına 2005'te Lobi Star'da başladı. Türkiye'de Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formaları giydi. Futbol kariyerini 2018'de bıraktı. Toplam 296 maçta 126 gol ve 40 asist kaydetti.

KARİYER YOLCULUĞU

1985 yılında Nijerya’da dünyaya gelen Eneramo, profesyonel futbol hayatına 2005’te Lobi Star’da başladı. Ardından Esperance, USM Alger ve Al-Shabab formaları giydi. 2011’de Sivasspor’a transfer olarak Türkiye macerasına adım atan golcü, burada gösterdiği performansla dikkat çekti.

Türkiye’deki kariyeri

2011–2013: Sivasspor

2013: Beşiktaş

2013–2014: Karabükspor

2014–2015: Başakşehir

2015–2016: Sivasspor (ikinci dönem)

2016–2017: Manisaspor

Enaramo, ülkemizden ayrıldıktan sonra kısa süreli olarak Al-Ettifaq, Esperance ve Türk Ocağı Limasol SK formalarını giydi. Nijeryalı futbolcu 2018’de ise futbolu bıraktı.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Toplam 296 maçta görev alan Eneramo, 126 gol ve 40 asistle sahalara damga vurdu.