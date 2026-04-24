Galatasaray'da Nicolo Zaniolo operasyonu! Resmi açıklama geldi: 'Bonservisini alacağız...'

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’de bu sezon sergilediği performansla eski günlerine dönüş sinyali veren Nicolo Zaniolo, kulübünü harekete geçirdi. Galatasaray’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, hem teknik heyetin hem de yönetimin tam notunu almayı başardı.
Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, Radio Kiss Kiss’e yaptığı çarpıcı açıklamalarda Zaniolo’nun kalitesinden hiçbir zaman şüphe duymadıklarını vurguladı. Transfer piyasasının öngörülemez doğasına rağmen niyetlerinin net olduğunu belirten Nani, şu ifadeleri kullandı: "Teknik nitelikleri konusunda hiçbir şüphemiz yoktu. Bizimle harika bir dönem geçirdi ve kendisi de burada kalmak istiyor. Biz de bu doğrultuda hareket edeceğiz. Zaniolo’yu satmayı düşünmüyoruz; aksine onu takımda tutmak için bonservisini alacağız. Hem kulübün hem de oyuncunun arzusu yola birlikte devam etmek."
Opsiyonun kullanılmasıyla ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu ancak kontrolün kendi ellerinde olduğunu hatırlatan Nani, Zaniolo'nun potansiyeline olan inancını şu sözlerle pekiştirdi: "Bir oyuncuyla sözleşme imzaladığımız an bizim için çalışmalar başlar. Nicolo’nun yeniden zirveye tırmanmasına yardımcı olduk. O, Şampiyonlar Ligi’nde fark oluşturabilecek ve kupa kazanabilecek niteliklere sahip bir isim. Şu an odağımız farklı olsa da satın alma opsiyonuna sahip olmak bizi güçlü kılıyor."
Bu sezon Udinese formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan İtalyan yıldız, skora doğrudan katkı sağlayarak 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Kariyerinde daha önce;
|Kariyer
|Roma
|Aston Villa
|Atalanta
|Fiorentina
|Inter
gibi dev kulüplerin formasını terleten Zaniolo, 2022/23 sezonunun devre arasında Galatasaray’a transfer olarak Türkiye macerasına atılmıştı. Şimdi ise kariyerini yeniden parladığı topraklarda, Udinese çatısı altında kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor.