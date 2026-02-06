Beşiktaş yeni sağ bekini buldu! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala siyah-beyazlılar kadrosunu yeni isimlerle takviye etmeye devam ediyor.

Devre arası transfer dönemine sessiz bir giriş yapan ve gelen oyunculardan ziyade giden oyuncularla gündem olan Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Rafa Silva, David Jurasek, Mert Günok, ve Tammy Abraham ile yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılarda Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ise takıma katılan yeni isimler olmuştu. "Kara Kartal"ın kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Emmanuel Agbadou da sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN SAĞ BEKE YENİ TAKVİYE

Transferin son gününe girilirken çalışmalarına hız veren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Sağ bek mevkisi için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, aradığı ismi Fransa'da buldu.

A Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Amir Murillo ile ilgileniyor. Haberde, siyah-beyazlıların 29 yaşındaki oyuncunun transferi için Sergen Yalçın'ın da onay vermesinin ardından görüşmelere başladığı bildirildi. Beşiktaş'ın, Panamalı oyuncunun transferi için hem kulübüyle hem oyuncuyla anlaşma sağladığı ifade edildi.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

"Kara Kartal"ın, 3,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varılan Murillo'yu, gün içinde İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirip resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.

MURILLO'NUN MALİYETİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Amir Murillo transferi için kasasından çıkacak para da belli oldu. Buna göre siyah-beyazlıların bu transfer için Marsilya'ya bonuslarla birlikte 6 milyon euro ödeyecek.

MURILLO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Amir Murillo, bu sezon Marsilya'da 16'sı ilk 11'de olmak üzere 25 maçta forma giydi. Murillo bu maçlarda 2 gol atarken 3 de asist yapmayı başardı.

Murillo kariyerinde Marsilya'nın yanı sıra San Francisco, New York Red Bulls ve Anderlecht formaları da giydi.