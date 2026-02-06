Beşiktaş Emmanuel Agbadou transferini duyurdu

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited ile görüşmelere başlanmıştır.”

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI 2. TRANSFERİ

Emmanuel Agbadou, Beşiktaş ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 18+2 milyon Euro bonservis ile sonuçlanacak olan bu transfer, Orkun Kökçü'den sonra (30 milyon Euro) kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak.

BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK

Beşiktaş, yeni transferi Emmanuel Agbadou'nun bu sabah saat 07.00 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.

28 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon Wolves'ta 17 maça çıkarken 1.284 dakika forma giydi ve 2 asistlik performans sergiledi.