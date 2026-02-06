Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou için geri sayım başladı!

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou için geri sayıma geçildi. Halihazırda Wolves forması giyen stoperle her konuda anlaşan Beşiktaş, Emmanuel Agbadou ile uzun soluklu bir sözleşme imzalayacak.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ SABAH SAATLERİNDE İSTANBUL'DA OLACAK

Beşiktaş, Wolverhampton Wanderers'tan Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna katıyor. Deneyimli savunmacı, bu sabah saat 07.00 civarlarında İstanbul'da olacak.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİNİN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın önemli yatırımlarından biri olan Emmanuel Agbadou, bu sezon Wolves ile 17 maça çıkmış ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.