Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou için geri sayım başladı!

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou için geri sayıma geçildi. Halihazırda Wolves forması giyen stoperle her konuda anlaşan Beşiktaş, Emmanuel Agbadou ile uzun soluklu bir sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş, Wolverhampton Wanderers'tan Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna katıyor. Deneyimli savunmacı, bu sabah saat 07.00 civarlarında İstanbul'da olacak.
Beşiktaş'ın önemli yatırımlarından biri olan Emmanuel Agbadou, bu sezon Wolves ile 17 maça çıkmış ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.