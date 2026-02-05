Galatasaray genç hücumcunun transferini resmen duyurdu!

Galatasaray'dan 18 yaşındaki Can Armando Güner için transfer bilgilendirmesi geldi. Esasen ise sarı kırmızılılar, 350 bin Euroluk yatırım gerçekleştirdi.

GALATASARAY'DAN CAN ARMANDO GÜNER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CAN ARMANDO GÜNER'İN PERFORMANSI

Mönchengladbach'ın U-19 seviyesinde oynayan Can Armando Güner, bu sezon 14 maça çıkmış ve 4 gol ile 3 asistlik skor üretmişti.