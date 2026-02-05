Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, başkan bizzat bitirmeye gitti: Yıldız savunmacı geliyor!

Ocak transfer döneminin bitimine saatler kala Beşiktaş’ta kritik bir gelişme yaşandı. Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar, Marsilya’nın yıldız ismi için resmi görüşmelere başladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, başkan bizzat bitirmeye gitti: Yıldız savunmacı geliyor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 11:29

Trendyol Süper Lig devi ’ta ara döneminin son saatleri tam anlamıyla nefes kesiyor.

Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, başkan bizzat bitirmeye gitti: Yıldız savunmacı geliyor!

Kadrosuna şu ana kadar 4 takviye yapan siyah-beyazlılar, sağ bek mevkisi için rotayı Fransa’ya kırdı. Teknik direktör ’ın "mutlaka bitirilsin" dediği o isim için düğmeye basıldı.

Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, başkan bizzat bitirmeye gitti: Yıldız savunmacı geliyor!

AMİR MURİLLO BEŞİKTAŞ YOLUNDA

Fransız ekibi ’da teknik direktör Roberto De Zerbi ile bağları tamamen koparan 29 yaşındaki Panamalı Amir Murillo, Beşiktaş’ın radarına girdi.

Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, başkan bizzat bitirmeye gitti: Yıldız savunmacı geliyor!

BAŞKAN SERDAL ADALI BİZZAT DEVREDE

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz aylarında yapmayı planladığı sağ bek transferini Marsilya’da yaşanan kriz sonrası öne çekti. Operasyonu bizzat yöneten Adalı, transferi noktalamak için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcuya 3.5 yıllık kontrat sunduğu öğrenilirken, Fransız ekibinin bonservis beklentisi ise 6 milyon Euro civarında.

Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, başkan bizzat bitirmeye gitti: Yıldız savunmacı geliyor!

DE ZERBI İLE CANLI YAYINDA KAVGA

Transfer fitilini ateşleyen olay ise Marsilya cephesinde yaşanan büyük kriz oldu. Teknik direktör Roberto De Zerbi, basın toplantısında Murillo’yu sert sözlerle hedef alarak, "Murillo evime yemeğe gelen nadir kişilerden biri ama ben sahada 'aç' oyuncu istiyorum. Hataları kabul edemem" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, başkan bizzat bitirmeye gitti: Yıldız savunmacı geliyor!

Murillo’nun bu ağır eleştirilere sosyal medyadan, "Çıkış yolu kalmadığında geriye kim olduğun kalır" cevabını vermesi ise Marsilya macerasının bittiğinin en büyük kanıtı oldu.

Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, başkan bizzat bitirmeye gitti: Yıldız savunmacı geliyor!

YENİ ROTASI DOLMABAHÇE

Marsilya ile bağları kopma noktasına gelen ve taraftarla da arası açılan deneyimli sağ bek için Beşiktaş, bu kaos ortamını fırsat transferine çevirmeye kararlı. 29 yaşındaki Murillo'nun da Beşiktaş’ın ilgisine sıcak baktığı ve İstanbul’a gelmek için gün saydığı belirtiliyor.

Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, başkan bizzat bitirmeye gitti: Yıldız savunmacı geliyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Kante geldi, o isim bavulları topladı: Yeni adresi herkesi şaşırttı!
Fenerbahçe transfer döneminde gövde gösterisi yapıyor! N'Golo Kante bitti şimdi 53 milyonluk golcü geliyor
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#sergen yalçın
#marsilya
#Amir Murillo
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.