Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, başkan bizzat bitirmeye gitti: Yıldız savunmacı geliyor!

Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş’ta ara transfer döneminin son saatleri tam anlamıyla nefes kesiyor.

Kadrosuna şu ana kadar 4 takviye yapan siyah-beyazlılar, sağ bek mevkisi için rotayı Fransa’ya kırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın "mutlaka bitirilsin" dediği o isim için düğmeye basıldı.

AMİR MURİLLO BEŞİKTAŞ YOLUNDA

Fransız ekibi Marsilya’da teknik direktör Roberto De Zerbi ile bağları tamamen koparan 29 yaşındaki Panamalı Amir Murillo, Beşiktaş’ın radarına girdi.

BAŞKAN SERDAL ADALI BİZZAT DEVREDE

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz aylarında yapmayı planladığı sağ bek transferini Marsilya’da yaşanan kriz sonrası öne çekti. Operasyonu bizzat yöneten Adalı, transferi noktalamak için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcuya 3.5 yıllık kontrat sunduğu öğrenilirken, Fransız ekibinin bonservis beklentisi ise 6 milyon Euro civarında.

DE ZERBI İLE CANLI YAYINDA KAVGA

Transfer fitilini ateşleyen olay ise Marsilya cephesinde yaşanan büyük kriz oldu. Teknik direktör Roberto De Zerbi, basın toplantısında Murillo’yu sert sözlerle hedef alarak, "Murillo evime yemeğe gelen nadir kişilerden biri ama ben sahada 'aç' oyuncu istiyorum. Hataları kabul edemem" ifadelerini kullandı.

Murillo’nun bu ağır eleştirilere sosyal medyadan, "Çıkış yolu kalmadığında geriye kim olduğun kalır" cevabını vermesi ise Marsilya macerasının bittiğinin en büyük kanıtı oldu.

YENİ ROTASI DOLMABAHÇE

Marsilya ile bağları kopma noktasına gelen ve taraftarla da arası açılan deneyimli sağ bek için Beşiktaş, bu kaos ortamını fırsat transferine çevirmeye kararlı. 29 yaşındaki Murillo'nun da Beşiktaş’ın ilgisine sıcak baktığı ve İstanbul’a gelmek için gün saydığı belirtiliyor.