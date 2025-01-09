Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor! Serdar Adalı ile İsmail Kartal bir araya gelecek

09 Ocak 2025 10:08 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:11

Beşiktaş yeni teknik direktör arayışına devam ediyor. Yeni başkan seçilen Serdal Adalı, ilk olarak Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan görüşme, Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın sağlık sorunlarından dolayı olumsuz sonuçlandı. Takımın başına geçecek teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performanstan ötürü dikkat çeken İsmail Kartal, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları listesine girdi. Sosyal medyada gündem olan iddiaya göre; Başkan Adalı ile İsmail Kartal bir araya gelecek.

Beşiktaş​ çok iyi başladığı 2024/2025 sezonunda gün geçtikçe kan kaybetti. Sezona, Süper Kupa​'da Galatasaray​'ı 5-0 yenerek başlayan siyah beyazlı ekip daha sonra ligde de üst üste galibiyetler aldı. Ancak sezonun ilerleyen maçlarında işler hiçte istedikleri gibi gitmedi. Üst üste alınan mağlubiyetler, yönetim krizi ve teknik direktör değişimi gibi sorunlarla mücadele eden Beşiktaş camiası, olağanüstü genel kurula giderek yeni başkanını seçti. Hasan Arat'tan boşalan başkanlık koltuğuna Serdal Adalı seçildi.

Göreve başlar başlamaz teknik direktör arayışına giren Adalı, ilk olarak kulübün efsanesi Sergen Yalçın'la görüşme gerçekleştirdi.

Sergen Yalçın yapılan bu teklifi, ailesinin yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı reddetmek zorunda kaldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Sergen Yalçın ile yapılan görüşmenin olumsuz sonuçlanmasıyla beraber teknik direktör arayışına hız kazandıran Beşiktaş yönetiminin listesinde 9 aday olduğu iddia edildi. Adaylar arasında yerli ve yabancı teknik adamların olduğu ve nihai kararı kısa süre içerisinde verecekleri öğrenildi.

Adaylar arasında en dikkat çeken isimlerin arasında ise eski Fenerbahçe antrenörü İsmail Kartal bulunuyor. Fenerbahçe ile başarılı performans gösteren İsmail Kartal, geçtiğimiz sezon​ 99 puan toplayarak birçok rekoru egale etmiş ancak şampiyon olamamıştı.

SERDAL ADALI İSMAİL KARTAL İLE BİR ARAYA GELİYOR!

Sosyal medyada gündeme gelen bu iddia oldukça ses getirdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek olmasına, siyah beyazlı taraftarlar oldukça sıcak bakıyor. Gündemi sarsan bu gelişme için binlerce olumlu yorum yapıldı.

Hafta sonu bir araya geleceği iddia edilen Adalı ve Kartal'ın görüşmesinin neticesi de önümüzdeki hafta açıklanacak. Başkan Adalı'nın İsmail Kartal için istekli olduğu da iddialar arasında. Öte yandan İsmail Kartal'dan olumsuz bir dönüş alınırsa, yabancı teknik direktörler adayları ile görüşülecek.