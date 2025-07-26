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 | Emir Yücel

Beşiktaş yerli teknik adam arayışında! İşte adı geçen kişiler

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de hedeflerine ulaşamayan Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Ancak siyah beyazlılar, Avrupa’daki ilk sınavında taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Kendi evinde Shaktar Donetsk’e 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’e yönelik eleştiriler çığ gibi büyüyor.

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Beşiktaş yerli teknik adam arayışında! İşte adı geçen kişiler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 15:51

Özellikle sosyal medyada taraftarlar, Solskjaer’in takımı yeterince iyi yönetemediğini ve başlamadan yerli bir teknik direktörle yola devam edilmesi gerektiği yönde binlerce paylaşım yaptı.

Beşiktaş yerli teknik adam arayışında! İşte adı geçen kişiler

Siyah beyazlı taraftarların yoğun tepkisi, yönetiminde de karşılık buldu. Kulislerden sızan bilgilere göre, yönetim, Solskjaer ile yolları ayırmayı ciddi şekilde değerlendiriyor ve yeni için iki yerli isim üzerinde duruyor.

Beşiktaş yerli teknik adam arayışında! İşte adı geçen kişiler

NURİ ŞAHİN Mİ, SERGEN YALÇIN MI?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın takımın başında görmek istediği ilk ismin, Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan olduğu öğrenildi. Şahin’in modern anlayışı ve Avrupa’daki tecrübesi, Adalı’nın tercihinde etkili olurken, ikinci seçenek olarak ise Beşiktaş’ın efsane isimlerinden ’ın adı öne çıkıyor.

Beşiktaş yerli teknik adam arayışında! İşte adı geçen kişiler

Daha önce takımı şampiyonluğa taşıyan Yalçın, taraftarlar arasında da büyük bir desteğe sahip. Siyah beyazlı camiada, yeni sezonda şampiyonluk hedefi için doğru teknik direktörün seçilmesi kritik önem taşıyor. Taraftarlar, sosyal medyada “Sergen Yalçın mı, Nuri Şahin mi?” tartışmasını başlatmış durumda. Beşiktaş yönetiminin, ligin yeni sezonu başlamadan bu konuda nihai kararını vermesi bekleniyor.

Beşiktaş yerli teknik adam arayışında! İşte adı geçen kişiler
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ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#teknik direktör
#sergen yalçın
#nuri şahin
#Spor
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