Beşiktaş yerli teknik adam arayışında! İşte adı geçen kişiler

Özellikle sosyal medyada taraftarlar, Solskjaer’in takımı yeterince iyi yönetemediğini ve Süper Lig başlamadan yerli bir teknik direktörle yola devam edilmesi gerektiği yönde binlerce paylaşım yaptı.

Siyah beyazlı taraftarların yoğun tepkisi, Beşiktaş yönetiminde de karşılık buldu. Kulislerden sızan bilgilere göre, yönetim, Solskjaer ile yolları ayırmayı ciddi şekilde değerlendiriyor ve yeni teknik direktör için iki yerli isim üzerinde duruyor.

NURİ ŞAHİN Mİ, SERGEN YALÇIN MI?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın takımın başında görmek istediği ilk ismin, Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Nuri Şahin olduğu öğrenildi. Şahin’in modern futbol anlayışı ve Avrupa’daki tecrübesi, Adalı’nın tercihinde etkili olurken, ikinci seçenek olarak ise Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın’ın adı öne çıkıyor.

Daha önce takımı şampiyonluğa taşıyan Yalçın, taraftarlar arasında da büyük bir desteğe sahip. Siyah beyazlı camiada, yeni sezonda şampiyonluk hedefi için doğru teknik direktörün seçilmesi kritik önem taşıyor. Taraftarlar, sosyal medyada “Sergen Yalçın mı, Nuri Şahin mi?” tartışmasını başlatmış durumda. Beşiktaş yönetiminin, ligin yeni sezonu başlamadan bu konuda nihai kararını vermesi bekleniyor.