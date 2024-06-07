Beşiktaş, Yönetim Kurulu Danışmanlığı'na Brad Friedel'ı getirdi

07 Haziran 2024 20:23 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 20:27

Teknik Direktörlük koltuğuna Van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, Yönetim Kurulu Danışmanlığı'na Brad Friedel'ın getirildiğini açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir. Friedel’e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

ABD’li eski kaleci Brad Friedel; Liverpool, Blackburn, Aston Villa, Tottenham formalarını giyerek uzun yıllar İngiltere Premier Lig’de oynadı. 53 yaşındaki Friedel, 1995-1996 sezonunda ise Galatasaray forması giydi.