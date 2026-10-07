Beşiktaş yönetiminde görev dağılımı belli oldu! İşte futbol komitesinde yer alan isimler

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İstanbul
Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olan mevcut başkan Serdal Adalı, kullanılan toplam 3910 oyun, 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçilmişti. Mayıs 2028'e kadar görev yapacak Serdal Adalı ve yeni yönetimi, bugün Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Beşiktaş'ta hafta sonunda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından mazbatasını alan yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdal Adalı başkanlığında bugün yapılan toplantının ardından ikinci başkan, asbaşkan, genel sekreter ve muhasip üye görevlendirmeleri gerçekleştirildi.
Alınan karar doğrultusunda Murat Kılıç ikinci başkan, Leman Özgür Rodoplu asbaşkan, Mithat Görkem Aksoy asbaşkan, Uğur Fora genel sekreter ve Orhan Özalp de muhasip üye olarak görevlendirildi.
Siyah-beyazlı kulüpte Serdal Adalı başkanlığında görev yapacak futbol komitesi ise ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın ve Futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu'dan oluştu.
Kulübün basın sözcülüğü görevini ise Mete Düren yürütecek.