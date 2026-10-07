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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 21:21

Beşiktaş yönetiminde görev dağılımı belli oldu! İşte futbol komitesinde yer alan isimler

Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından mevcut başkan Serdal Adalı, yeniden başkanlığa seçilmişti. Genel kurulun ardından mazbatasını alan yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı. Siyah-beyazlılarda futbol komitesi Murat Kılıç, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın ve Melih Aydoğdu'dan oluştu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş yönetiminde görev dağılımı belli oldu! İşte futbol komitesinde yer alan isimler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 21:21

'ta geçtiğimiz pazar günü 'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olan mevcut başkan , kullanılan toplam 3910 oyun, 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçilmişti. Mayıs 2028'e kadar görev yapacak Serdal Adalı ve yeni yönetimi, bugün Moda Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Beşiktaş yönetiminde görev dağılımı belli oldu! İşte futbol komitesinde yer alan isimler

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Beşiktaş'ta hafta sonunda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından mazbatasını alan yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdal Adalı başkanlığında bugün yapılan toplantının ardından ikinci başkan, asbaşkan, genel sekreter ve muhasip üye görevlendirmeleri gerçekleştirildi.

Alınan karar doğrultusunda Murat Kılıç ikinci başkan, Leman Özgür Rodoplu asbaşkan, Mithat Görkem Aksoy asbaşkan, Uğur Fora genel sekreter ve Orhan Özalp de muhasip üye olarak görevlendirildi.

Siyah-beyazlı kulüpte Serdal Adalı başkanlığında görev yapacak komitesi ise ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın ve Futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu'dan oluştu.

Kulübün basın sözcülüğü görevini ise Mete Düren yürütecek.

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#Beşiktaş
#Futbol
#tüpraş stadyumu
#sinan erdem spor salonu
#Serdal Adalı
#Murat Kılıç
#Spor
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