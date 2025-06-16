Beşiktaş'a 200 milyon Euro gelir: Resmi açıklama geldi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Dikilitaş projesi için açıklama geldi. Beşiktaş'ın 200 milyon Euroluk beklentisini ifade eden Serdal Adalı, devlet garantisine de ayrıca vurgu yaptı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, finansal süreçlere dair sosyal medya paylaşımı yaptı. Beşiktaş'ın yükünü azaltmak istediklerini ifade eden Serdal Adalı, faiz yükünden kurtulmak istediklerini belirtti.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN 200 MİLYON EURO GELİR AÇIKLAMASI

"20 bin metrekarelik bu alan üzerinde Emlak Konut ile birlikte büyük bir gayrimenkul projesi inşa ediyoruz. Beşiktaş'ımıza 200 milyon Euroya yakın gelir getireceğini öngördüğümüz bu proje, tarihimizin en büyük gelir getiren projesi olarak yerini alacak. Bu projenin diğer paydaşı Emlak Konut gibi alanının en güvenilir kurumu olacak. Ayrıca özellikle Ziraat Bankası'nın da bu projenin içerisinde yer almasını planlıyoruz. Dikilitaş projesi, devletimizin garantisiyle yapılacak. Yılda 50 milyon Euroya yakın devasa bir meblağı faiz gideri ödeyerek adeta çöpe atmaktansa, böyle bir bütçeyi şampiyon Beşiktaş kadrolarını inşa etmek için kullanmayı arzu ediyoruz. Dikilitaş'taki arazimizin imar hakkının alınarak Beşiktaş'ımızın ekonomisine kazandırılıyor olması, yapılan kasıtlı algıların aksine Beşiktaş'ımız için tarihi bir fırsattır, mali bağımsızlığımız için dönüm noktasıdır. Bu tarihi fırsatı değerlendirmek ve Beşiktaş'ımız için en doğru kararı birlikte vermek üzere tüm üyelerimizi 22 Haziran tarihinde düzenleyeceğimiz genel kurulumuza davet ediyor, bağımsız Beşiktaş’ı birlikte inşa edeceğimize inanıyorum."