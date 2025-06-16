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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'a resmen transfer müjdesi geldi: 6 milyon Euroya İtalyan orta saha!

Beşiktaş'ın Salvatore Esposito transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 10 milyon Euro ve üzerinde bir bedelle Beşiktaş'a imza atacağı konuşulan Salvatore Esposito için kulübü Spezia'dan resmi transfer açıklaması geldi.

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Beşiktaş'a resmen transfer müjdesi geldi: 6 milyon Euroya İtalyan orta saha!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 22:27

Beşiktaş'a İtalya'dan Salvatore Esposito müjdesi geldi. Salvatore Esposito'yu uzun zamandır transfer etmek isteyen ama mali olarak süreci kestiremeyen Beşiktaş'a, an itibarıyla 6 milyon Euroluk bonservis bilgisi verildi.

BEŞİKTAŞ'IN SALVATORE ESPOSITO TRANSFERİ İÇİN 6 MİLYON EURO BONSERVİS YETERLİ

Spezia Sportif Direktörü Stefano Melissano, Salvatore Esposito transferine açıklık getirdi ve "Beşiktaş, ocak ayında Esposito ile ilgilendi fakat transferi gerçekleşmedi. Bu dönemde ise şu ana kadar Esposito ile alakalı Beşiktaş'tan bize gelen bir teklif yok. Beklentimiz 6 milyon Euro + bonuslar şeklinde." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a resmen transfer müjdesi geldi: 6 milyon Euroya İtalyan orta saha!

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ SALVATORE ESPOSITO VE SPEZIA PERFORMANSI

Spezia ile bu sezon 37 maça çıkan 24 yaşındaki Esposito, 7 gol ve 10 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Beşiktaş'a resmen transfer müjdesi geldi: 6 milyon Euroya İtalyan orta saha!

Sıkça Sorulan Sorular

DAHA ÖNCE SERIE B'DEN HANGİ SÜPER LİG DEVİ GENÇ OYUNCU TRANSFERİ YAPMIŞTI?
Fenerbahçe; potansiyeline inandığı Jayden Oosterwolde'yi, Serie B'de mücadele eden Parma'dan transfer etmişti.
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#Salvatore Esposito
#Beşiktaş Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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