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 | Murat Makas

Federico Chiesa transferinde endişelendiren detay! Beşiktaş yol haritası belirliyor

Beşiktaş, Liverpool forması giyen Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların Chiesa'nın sağlık durumu sebebiyle transferde yeni yol haritası çizdiği iddia edildi.

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Federico Chiesa transferinde endişelendiren detay! Beşiktaş yol haritası belirliyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 13:02

Avrupa Ligi elemelerini geçip lig aşamasına kalmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına hız vermeye başladı. Siyah-beyazlılar çalışmalarına bu ayın sonunda başlayacak.

Federico Chiesa transferinde endişelendiren detay! Beşiktaş yol haritası belirliyor

BEŞİKTAŞ CHİESA'YI İSTİYOR

Transferde İngiltere’ye rotasını çeviren Beşiktaş, Liverpool forması giyen Federico Chiesa'yla ilgileniyor. İtalyan basınından çıkan haberlerde Beşiktaş'ın Federico Chiesa'ya teklif götürdüğü iddia edilmişti.

SAKATLIK SORUNU

İngiliz ekibine geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Chiesa, çok fazla süre alamadı. Sabah gazetesinde yer alan haberde oyuncunun sağlık durumunun değerlendirildiğine dikkat çekildi ve geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma giyemediği maçlar hatırlatıldı.

Federico Chiesa transferinde endişelendiren detay! Beşiktaş yol haritası belirliyor

Chiesa, geçtiğimiz sezon kas sakatlığı nedeniyle 73 gün formasından uzak kalmış ve 14 maçta süre alamamıştı. İtalyan futbolcu, Liverpool'da 14 maçta sahaya çıkarken 2 gol ve 2 asist kaydetti.

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