Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Beşiktaş'a El Bilal Toure'den kötü haber

Son dakika haberi: Beşiktaş'z Başakşehir maçında sakatlanan El Bilal Toure'den kötü haber geldi. Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'a El Bilal Toure'den kötü haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 16:02

, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş'a El Bilal Toure'den kötü haber

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş'ın futbolcusu El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda, Rams Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonucu kanama ve yırtık tespit edilerek tedavisine başlandı.
Beşiktaş futbolcusu El Bilal Toure sakatlandı.
Sakatlık, Rams Başakşehir maçının 34. dakikasında yaşandı.
MR sonucunda sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi.
Tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Maça 11'de başlayan El Bilal Toure, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından karşılaşmaya devam edemedi. Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'a El Bilal Toure'den kötü haber

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi.

Beşiktaş'a El Bilal Toure'den kötü haber

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeleri kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. El Bilal Toure’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

https://x.com/Besiktas/status/2023374118846902464

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin gelecek sezon planı! Alman devinin forveti listede
Victor Osimhen'e İspanyol devi kancayı taktı! 90 milyon euro: "Hücum hattı rüya gibi olacak"
ETİKETLER
#Spor
#beşiktaş
#sakatlık
#rams başakşehir
#El Bilal Touré
#Tendon Yırtığı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.