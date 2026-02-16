Beşiktaş'a El Bilal Toure'den kötü haber

Kategoriler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Maça 11'de başlayan El Bilal Toure, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından karşılaşmaya devam edemedi. Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi.
Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeleri kullanıldı:
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. El Bilal Toure’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"