Victor Osimhen'e İspanyol devi kancayı taktı! 90 milyon euro: "Hücum hattı rüya gibi olacak"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında evinde Juventus’u konuk edecek olan Galatasaray cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların golcüsü Victor Osimhen, sergilediği performansla adından oldukça söz ettiriyor. Osimhen ile ilgili İspanyol basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Victor Osimhen’in, İspanya La Liga’nın devlerinden Atlético Madrid’in gelecek yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri olduğu öne sürüldü.
Antoine Griezmann, Alexander Sörloth, Julian Alvarez ve Ademola Lookman gibi hücumcuları kadrosunda bulunduran Atletico'nun ceza sahasında daha net bir santrfora ihtiyacı olduğu belirtilirken, Victor Osimhen isminin öne çıktığı kaydedildi.
Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan Ademola Lookman'ın Atletico Madrid'de bulunmasının, hücum hattını "rüya gibi" kıldığı yazıldı.
Sarı-kırmızılıların 90 milyon euro'nun altında bir bonservis bedelini değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.