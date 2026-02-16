Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Victor Osimhen'e İspanyol devi kancayı taktı! 90 milyon euro: "Hücum hattı rüya gibi olacak"

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'e İspanyol devi kancayı taktı. Osimhen, transfer listesinde ilk sıraya alındı. Sarı-kırmızılılar Osimhen için 90 milyon euronun altında bir bonservis bedelini değerlendirmeye almayacağı ifade edildi. İşte detaylar...

Victor Osimhen'e İspanyol devi kancayı taktı! 90 milyon euro:
16.02.2026
16.02.2026
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında evinde Juventus’u konuk edecek olan Galatasaray cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Victor Osimhen'e İspanyol devi kancayı taktı! 90 milyon euro: "Hücum hattı rüya gibi olacak"

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in, gelecek yaz transfer döneminde Atlético Madrid'in en önemli hedeflerinden biri olduğu ve kulübün en az 90 milyon euro bonservis bedeli istediği öne sürüldü.
Victor Osimhen'in, Atlético Madrid'in gelecek yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri olduğu iddia edildi.
Atlético Madrid'in ceza sahasında daha net bir santrfora ihtiyacı olduğu ve bu pozisyon için Victor Osimhen isminin öne çıktığı belirtildi.
Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Ademola Lookman'ın da Atlético Madrid'de bulunmasının, hücum hattını 'rüya gibi' kıldığı yazıldı.
Galatasaray'ın, Victor Osimhen için 90 milyon euro'nun altında bir bonservis bedelini değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların golcüsü Victor Osimhen, sergilediği performansla adından oldukça söz ettiriyor. Osimhen ile ilgili İspanyol basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Victor Osimhen'e İspanyol devi kancayı taktı! 90 milyon euro: "Hücum hattı rüya gibi olacak"

ATLETICO MADRID GÖZÜNÜ DİKTİ

Victor Osimhen’in, İspanya La Liga’nın devlerinden Atlético Madrid’in gelecek yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri olduğu öne sürüldü.

Victor Osimhen'e İspanyol devi kancayı taktı! 90 milyon euro: "Hücum hattı rüya gibi olacak"

Antoine Griezmann, Alexander Sörloth, Julian Alvarez ve Ademola Lookman gibi hücumcuları kadrosunda bulunduran Atletico'nun ceza sahasında daha net bir santrfora ihtiyacı olduğu belirtilirken, Victor Osimhen isminin öne çıktığı kaydedildi.

Victor Osimhen'e İspanyol devi kancayı taktı! 90 milyon euro: "Hücum hattı rüya gibi olacak"

"HÜCUM HATTI RÜYA GİBİ"

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan Ademola Lookman'ın Atletico Madrid'de bulunmasının, hücum hattını "rüya gibi" kıldığı yazıldı.

EN AZ 90 MİLYON EURO İSTENİYOR

Sarı-kırmızılıların 90 milyon euro'nun altında bir bonservis bedelini değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.

#Spor
#Spor
