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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'a Gedson Fernandes sürprizi! Milan temaslara başladı

Beşiktaşlı Gedson Fernandes için Milan devreye girdi. Beşiktaş; Gedson Fernandes için bugüne kadar gelen teklifleri reddederken, Milan'da ise rekor bonservis hazırlığı var, işte detaylar.

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Beşiktaş'a Gedson Fernandes sürprizi! Milan temaslara başladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 18:20

Gedson Fernandes için ara transfer döneminde de teklifleri reddeden Beşiktaş, daha yüksek bir bonservis bedeli gelene kadar Gedson Fernandes'i satmak istemiyordu. An itibarıyla ise İtalyan devi Milan, Portekizli yıldız için gözü kararttı ve Beşiktaş ile temaslara başladı.

BEŞİKTAŞ'A GEDSON FERNANDES İÇİN MILAN'DAN 30 MİLYON EURO

İtalya basınının haberine göre Milan, Gedson Fernandes için 30 milyon Euro ödemeye hazır! Beşiktaş'ın 20 milyon Euro civarındaki teklifleri reddettiğini bilen İtalyan devi, transferi bitirmek için gözü kararttı. Yeni sezon için kritik bir yapılanma sürecine giren kırmızı siyahlı ekip, kadro derinliği açısından Gedson Fernandes'i önemli bir hamle olarak görüyor.

Gedson Fernandes - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

BONSERVİSİN YARISI BENFICA'DA

2022 yazında Beşiktaş'a katılan Gedson için Benfica ile anlaşma yapılmış ve bonservisinin %50'lik kısmı alınmıştı. O dönem için 6 milyon Euro ödemeyle oyuncu haklarının yarısına sahip olan Beşiktaş, kalan kısım için de pazarlıklara devam ediyor.

PERFORMANSI

Beşiktaş forması ile bu sezon 37 maça çıkan Portekizli orta saha, 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

GEDSON FERNANDES'İN BONSERVİSİ NE KADAR?
Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon Eurodur.
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#ac milan
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