Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! 70'inci dakikada oyundan alındı

Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan Nijerya-Cezayir karşılaşmasında 70'inci dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Wilfred Ndidi’ye Nijerya Milli takımındaki sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluğunun arka adalesinde gerilme ve kanama olduğu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Nijerya’nın Cezayir’le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris) Nijerya milli takımı sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Wilfred Ndidi’nin tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.