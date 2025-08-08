Wilfred Ndidi sakatık geçmişi ve bonservis bedeli! Hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de transfer sezonu devam ederken takımların oyuncularla görüşmeleri devam ediyor. Siyah beyazlı ekip Leicester City ile Wilfred Ndidi konusunda anlaşmaya vardı. Transferin KAP'a bildirilmesinin ardından Wilfred Ndidi'nin sakatlık geçmişi ve istatistikleri yeniden konuşuldu.

WİLFRED NDİDİ SAKATIK GEÇMİŞİ

Siyah beyazlı ekibin yeni transfer Ndidi ile anlaşma KAP'a bildirildi. Oyuncunun sakatlık geçmişi ise şöyle:

24/25 – Uyluk sakatlığı – 9 Ara 2024 - 7 Şub 2025 – 61 gün – Leicester City

23/24 – Sakatlığı bilinmiyor – 29 Ara 2023 - 3 Mar 2024 – 66 gün – Leicester City

21/22 – Diz sakatlığı – 17 Mar 2022 - 30 May 2022 – 75 gün – Leicester City

20/21 – Uyluk gerilmesi – 28 Oca 2021 - 8 Şub 2021 – 12 gün – Leicester City

20/21 – Adductor sakatlığı – 21 Eyl 2020 - 3 Ara 2020 – 74 gün – Leicester City

19/20 – Diz sorunu – 30 Oca 2020 - 27 Şub 2020 – 29 gün – Leicester City

19/20 – Diz sakatlığı – 9 Oca 2020 - 20 Oca 2020 – 12 gün – Leicester City

19/20 – Uyluk sakatlığı – 26 Ağu 2019 - 29 Ağu 2019 – 4 gün – Leicester City

18/19 – Diz sakatlığı – 17 Ara 2018 - 20 Ara 2018 – 4 gün – Leicester City

17/18 – Uyluk sakatlığı – 30 Nis 2018 - 31 May 2018 – 32 gün – Leicester City

WİLFRED NDİDİ BONSERVİS BEDELİ

Siyah beyazlı ekibin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nayaptığı açıklamaya göre 27 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibine 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. KAP'a yapılan açıklama şöyle oldu:

"Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8 milyon avro ödenecektir."