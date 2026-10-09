Beşiktaş'a Olaitan piyangosu! Menajeri açıkladı: Transfer rekoru kıracak teklif

Hem Beşiktaş formasıyla hem de milli takımda gösterdiği yeteneklerle Avrupa kulüplerinin radarına giren 22 yaşındaki yetenek için menajerinden sürpriz bir hamle geldi.

Siyah-beyazlı idarecilerle bir araya gelen oyuncunun temsilcisi, "Talep etmeniz halinde devre arası transfer döneminde 30-35 milyon euro seviyelerinde resmi teklifler getirebilirim" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KAPILARI KAPATTI: "SEZON SONUNU BEKLEYELİM"

Olaitan’ın katkısından ve sahadaki hırsından son derece memnun olan Beşiktaş yönetimi ise oyuncuyu sezon ortasında bırakmaya sıcak bakmıyor. Temsilciye kararını ileten kurmaylar, muhtemel bonservis pazarlıkları için sezon sonunu işaret etti. Siyah-beyazlı kulüple 2029 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun geleceği yaz aylarında netlik kazanacak.

GÖZTEPE'NİN DE GÖZÜ BU TRANSFERDE

İzmir ekibi Göztepe'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Olaitan'ın kontratında dikkat çeken özel bir madde yer alıyor. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 20'si Göztepe’nin kasasına girecek.

SÜPER LİG TARİHİNİN SATIŞ REKORU KIRILABİLİR

Olası bir transferin 30 milyon euronun üzerinde bir rakamla gerçekleşmesi halinde Olaitan, Türk futbol tarihine geçecek. Beninli oyuncu bu rakamla satılırsa; daha önce Sacha Boey ve Ferdi Kadıoğlu'nun elde ettiği bonservis rekorlarını geride bırakarak Süper Lig tarihinin en pahalı satışı unvanını ele geçirecek.

GOLÜ YOK AMA ASİSTLERİYLE HAYAT VERİYOR

Beşiktaş formasıyla bu sezon 13 resmi karşılaşmaya çıkan Olaitan, henüz fileleri havalandıramamış olsa da yaptığı 6 asistle hücum hattının en önemli dişlilerinden biri oldu. Skora doğrudan katkısıyla siyah-beyazlıların bu sezonki başarılı gidişatında kilit rol oynadı.

MİLLİ DÖNÜŞ YİNE YALNIZ KALDI: MESSI İLE TARİHİ AN

Transfer kulislerinin yanı sıra saha dışındaki hikayesiyle de gündemden düşmeyen Olaitan, İstanbul'a ilk geldiğinde kendisini karşılayan olmamasıyla konuşulmuştu. Beşiktaş taraftarlarının milli ara sonrası için yaptığı "iade-i itibar karşılama töreni" çağrılarına rağmen, oyuncuyu havalimanında yine sadece iki taraftar karşıladı.

Öte yandan milli görevde unutulmaz bir an yaşayan genç yıldız, dünya futbolunun efsanesi Lionel Messi'nin milli formayla çıktığı son karşılaşmada sahada yer alma şansı buldu ve maç sonunda efsane isimle hatıra fotoğrafı çektirdi.