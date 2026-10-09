Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:11

Beşiktaş'a Olaitan piyangosu! Menajeri açıkladı: Transfer rekoru kıracak teklif

Süper Lig devi Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı genç yıldız Junior Olaitan, sergilediği etkileyici grafik ve üstün performansla Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Nijerya asıllı Beninli futbolcu için Almanya ve İngiltere'den dev kulüpler sıraya girdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Beşiktaş'a Olaitan piyangosu! Menajeri açıkladı: Transfer rekoru kıracak teklif
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:11

Hem formasıyla hem de milli takımda gösterdiği yeteneklerle Avrupa kulüplerinin radarına giren 22 yaşındaki yetenek için menajerinden sürpriz bir hamle geldi. 

Beşiktaş'a Olaitan piyangosu! Menajeri açıkladı: Transfer rekoru kıracak teklif

Siyah-beyazlı idarecilerle bir araya gelen oyuncunun temsilcisi, "Talep etmeniz halinde devre arası transfer döneminde 30-35 milyon euro seviyelerinde resmi teklifler getirebilirim" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KAPILARI KAPATTI: "SEZON SONUNU BEKLEYELİM"

Olaitan’ın katkısından ve sahadaki hırsından son derece memnun olan Beşiktaş yönetimi ise oyuncuyu sezon ortasında bırakmaya sıcak bakmıyor. Temsilciye kararını ileten kurmaylar, muhtemel bonservis pazarlıkları için sezon sonunu işaret etti. Siyah-beyazlı kulüple 2029 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun geleceği yaz aylarında netlik kazanacak.

Beşiktaş'a Olaitan piyangosu! Menajeri açıkladı: Transfer rekoru kıracak teklif

GÖZTEPE'NİN DE GÖZÜ BU TRANSFERDE

İzmir ekibi 'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Olaitan'ın kontratında dikkat çeken özel bir madde yer alıyor. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 20'si Göztepe’nin kasasına girecek.

SÜPER LİG TARİHİNİN SATIŞ REKORU KIRILABİLİR

Olası bir transferin 30 milyon euronun üzerinde bir rakamla gerçekleşmesi halinde Olaitan, Türk tarihine geçecek. Beninli oyuncu bu rakamla satılırsa; daha önce Sacha Boey ve Ferdi Kadıoğlu'nun elde ettiği bonservis rekorlarını geride bırakarak tarihinin en pahalı satışı unvanını ele geçirecek.

Beşiktaş'a Olaitan piyangosu! Menajeri açıkladı: Transfer rekoru kıracak teklif

GOLÜ YOK AMA ASİSTLERİYLE HAYAT VERİYOR

Beşiktaş formasıyla bu sezon 13 resmi karşılaşmaya çıkan Olaitan, henüz fileleri havalandıramamış olsa da yaptığı 6 asistle hücum hattının en önemli dişlilerinden biri oldu. Skora doğrudan katkısıyla siyah-beyazlıların bu sezonki başarılı gidişatında kilit rol oynadı.

Beşiktaş'a Olaitan piyangosu! Menajeri açıkladı: Transfer rekoru kıracak teklif

MİLLİ DÖNÜŞ YİNE YALNIZ KALDI: MESSI İLE TARİHİ AN

Transfer kulislerinin yanı sıra saha dışındaki hikayesiyle de gündemden düşmeyen Olaitan, İstanbul'a ilk geldiğinde kendisini karşılayan olmamasıyla konuşulmuştu. Beşiktaş taraftarlarının milli ara sonrası için yaptığı "iade-i itibar karşılama töreni" çağrılarına rağmen, oyuncuyu havalimanında yine sadece iki taraftar karşıladı.

Beşiktaş'a Olaitan piyangosu! Menajeri açıkladı: Transfer rekoru kıracak teklif

Öte yandan milli görevde unutulmaz bir an yaşayan genç yıldız, dünya futbolunun efsanesi Lionel 'nin milli formayla çıktığı son karşılaşmada sahada yer alma şansı buldu ve maç sonunda efsane isimle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş'a Olaitan piyangosu! Menajeri açıkladı: Transfer rekoru kıracak teklif
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ocak ayında 2 isimle yollar ayrılıyor
Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemleri belli oldu!
ETİKETLER
#Beşiktaş
#göztepe
#Süper Lig
#Futbol
#Messi
#Olaitan
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.