Beşiktaş'a sermaye artırımından dev gelir

Bu sezon ligde ve Avrupa’da hedeflerine ulaşamayan, kötü gidişat sebebiyle yönetim değiştiren Beşiktaş’ta ekonomik alanda farklı adımlar atılıyor. Siyah-beyazlı yönetimin bedelli sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde onaylanmıştı.

BEŞİKTAŞ'A DEV GELİR

Beşiktaş Kulübü, bedelli sermaye artırımı sonucunda 1 milyar 433 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimizden alınan bilgiler doğrultusunda, Beşiktaş Futbol AŞ, rüçhan hakkı kullanımı döneminde satın alınan 445 milyon adet hisseye ek olarak bugün saat 13.00 itibarıyla tamamlanan birincil piyasa işlemlerinde satılan 270 milyon adet hisseden toplam 1 milyar 433 milyon TL gelir elde etmiştir." ifadeleri kullanıldı

''BORÇ ÖDENMESİNDE KULLANILACAK''

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Bedelli sermaye artırımı dönemi, para piyasalarındaki zorlu şartlar nedeniyle hedeflenen tutarın altında kalarak tamamlanmış olsa da tarihimizin en büyük sermaye artırımı projesi sonucunda kulübümüzün Beşiktaş Futbol AŞ'deki payı yüzde 51’den yüzde 70’e yükselmiştir. Kulübümüzün finansal bağımsızlığa kavuşması için gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı projesinden elde edilen gelir, daha önce ilan edildiği üzere kulübümüzün bankalar konsorsiyumuna olan borcunun ödenmesinde kullanılacaktır."