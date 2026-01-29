Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Beşiktaş'a sol bekte 2 yeni isim! Siyah-beyazlılar transferde gaza bastı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu yeni bir sol bek ile takviye etmek isteyen siyah-beyazlılarda transfer için 2 aday belirlendi. İşte Beşiktaş'ın sol bek adayları ve transferdeki son gelişmeler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'a sol bekte 2 yeni isim! Siyah-beyazlılar transferde gaza bastı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 10:14

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ligde zirvenin 13 puan gerisinde kalan ve 19. haftayı 5. sırada tamamlayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatı yürütülüyor.

Transfer döneminde çok sayıda oyuncuyla yollarını ayıran Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, David Jurasek ve Tammy Abraham'a veda edilmişti. Siyah-beyazlılarda kadroya katılan tek isim ise Yasin Özcan olmuştu.

Beşiktaş'a sol bekte 2 yeni isim! Siyah-beyazlılar transferde gaza bastı

SOL BEK İÇİN ADAYLAR BELİRLENDİ

Tammy Abraham'ın 21 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satılmasının ardından Beşiktaş transferde hızlanmaya başladı.

Tammy Abraham transferinin bir parçası olarak Yasin Özcan'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda, sol beke yapılması planlanan takviye ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ta transfer komitesinin sol bek adaylarını belirlediği ve bu isimlerle görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

Beşiktaş'a sol bekte 2 yeni isim! Siyah-beyazlılar transferde gaza bastı

HEDEFTEKİ İLK İSİM TSIMIKAS

Beşiktaş'ın sol bek mevkisi için gündemine aldığı isimlerden ilkinin Serie A ekiplerinden Roma'da kiralık olarak forma giyen Konstantinos Tsimikas olduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlıların, daha önce de gündeme gelen ancak diğer adayların gerisinde kalan 29 yaşındaki Yunan futbolcu için temaslara başladığı belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın, bonservisi Liverpool'da bulunan Tsimikas'ı kadrosuna katmak için kiralık olarak formasını giydiği Roma kulübünü de ikna etmek zorunda. İtalyan ekibinin ise Tsimikas'ın yerini doldurmadan bu oyuncuyu göndermek istemediği belirtiliyor.

Tsimikas, bu sezon Roma'da 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 16 maçta forma giydi. Tsimikas, bu maçlarda 1 asist yapmayı başardı.

Beşiktaş'a sol bekte 2 yeni isim! Siyah-beyazlılar transferde gaza bastı

HARTMAN'IN SAKATLIK GEÇMİŞİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Beşiktaş'ta sol bek için gündeme gelen ikinci isim ise Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Quilindschy Hartman oldu.

Hollandalı oyuncu, geçtiğimiz yaz 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Feyenoord'dan transfer edilmişti.

2023-2024 sezonunda Feyenoord forması giydiği dönemde diz ameliyatı geçiren Hartman'ın sakatlık geçmişi ise Beşiktaş'ı düşündürüyor. Yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan futbolcunun buna rağmen transfer gündeminden düşmediği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de transfer kasırgası! N'Golo Kante'de mutlu son, Inter’in yıldızı yolda
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi hesapları: "Biraz da kader"
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.