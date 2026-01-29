Beşiktaş'a sol bekte 2 yeni isim! Siyah-beyazlılar transferde gaza bastı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ligde zirvenin 13 puan gerisinde kalan ve 19. haftayı 5. sırada tamamlayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatı yürütülüyor.

Transfer döneminde çok sayıda oyuncuyla yollarını ayıran Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, David Jurasek ve Tammy Abraham'a veda edilmişti. Siyah-beyazlılarda kadroya katılan tek isim ise Yasin Özcan olmuştu.

SOL BEK İÇİN ADAYLAR BELİRLENDİ

Tammy Abraham'ın 21 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satılmasının ardından Beşiktaş transferde hızlanmaya başladı.

Tammy Abraham transferinin bir parçası olarak Yasin Özcan'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda, sol beke yapılması planlanan takviye ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ta transfer komitesinin sol bek adaylarını belirlediği ve bu isimlerle görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

HEDEFTEKİ İLK İSİM TSIMIKAS

Beşiktaş'ın sol bek mevkisi için gündemine aldığı isimlerden ilkinin Serie A ekiplerinden Roma'da kiralık olarak forma giyen Konstantinos Tsimikas olduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlıların, daha önce de gündeme gelen ancak diğer adayların gerisinde kalan 29 yaşındaki Yunan futbolcu için temaslara başladığı belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın, bonservisi Liverpool'da bulunan Tsimikas'ı kadrosuna katmak için kiralık olarak formasını giydiği Roma kulübünü de ikna etmek zorunda. İtalyan ekibinin ise Tsimikas'ın yerini doldurmadan bu oyuncuyu göndermek istemediği belirtiliyor.

Tsimikas, bu sezon Roma'da 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 16 maçta forma giydi. Tsimikas, bu maçlarda 1 asist yapmayı başardı.

HARTMAN'IN SAKATLIK GEÇMİŞİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Beşiktaş'ta sol bek için gündeme gelen ikinci isim ise Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Quilindschy Hartman oldu.

Hollandalı oyuncu, geçtiğimiz yaz 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Feyenoord'dan transfer edilmişti.

2023-2024 sezonunda Feyenoord forması giydiği dönemde diz ameliyatı geçiren Hartman'ın sakatlık geçmişi ise Beşiktaş'ı düşündürüyor. Yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan futbolcunun buna rağmen transfer gündeminden düşmediği öğrenildi.