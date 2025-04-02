Beşiktaş'a yıldız futbolcudan kötü haber! Resmi açıklama geldi

Beşiktaş, ara transferde kadrosuna kattığı Elan Ricardo ile ilgili açıklama yayınladı. Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Elan Ricardo, sağ uyluk arka adalesinde kanama sıkıntısı yaşıyor.

Beşiktaş'a yeni transferi Elan Ricardo'dan kötü haber geldi. Antrenman sırasında sakatlanan Elan Ricardo, sağ uyluk arka adalesindeki gerilme ve kanamayla birlikte tedavi sürecine başlayacak. Siyah beyazlı ekip, genç oyuncu için bilgilendirme metni yayınladı.

BEŞİKTAŞ'TA ELAN RICARDO İÇİN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Kritik süreçle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Elan Ricardo’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/Besiktas/status/1907387560218779818