Beşiktaş'ın galibiyetinde Nihat Kahveci'den 'yönetim istifa' kritiği!

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın 1-0'lık Kayserispor maçına dair önemli noktalara dikkat çekti. Esasen ise eski futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın tercihlerini de eleştirdi.

NİHAT KAHVECİ'DEN BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNİN İSTİFA KRİTİĞİ

"Son dakika golü attığında, galibiyetin tadı başka oluyor. Şu an Beşiktaşlı futbolcular da şampiyon olmuş, kupa almış gibi seviniyorlar. Beşiktaş bugün neden bu kadar şut denedi onu anlamadım! Gol, bir kenar ortasıyla geldi. Merkezi kapatan rakibe karşı, kenar ortaları daha çok denenebilirdi... Ama o ortalar doğru kişilerle yapıldığında denenebilirdi. Mesela Gökhan Sazdağı ile olmaz! Dakika 94'e kadar konuşulacak çok konu vardı. Hala var. Örneğin Milot Rashica, iyi bir takımda, parçalardan biri olur. Ama bu oyuncuya başka bir rol yüklediğinde, karşılığını veremiyor. Oyundan çıkarken de biraz ıslıklanır gibi oldu. İlk yarıda Beşiktaş beklenenden çok uzaktı ama ikinci yarıda da reaksiyon göremedik. Aksine Kayserispor'un önemli pozisyonları vardı. Dakika 54'te Mane'nin pozisyonu gol olsa, 83'te başlayan 'yönetim istifa' tezahüratları daha erken olacaktı ve maç da belki bambaşka bir şeye dönüşecekti. Tabii Beşiktaş bir gol atmayı hak etti mi? Hak etti. Son dakikaya kadar aradılar, yanlış da olsa aradılar, şutu ya da kenardan ortası... Sonunda da El Bilal Toure attı ve 3 puan geldi."