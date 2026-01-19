Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına seslendi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Esasen ise Sergen Yalçın, Beşiktaş taraftarına sabretmelerini söyledi.

Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına seslendi!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son dakika golüyle gelen 3 puanın ardından kritik açılımlar gerçekleştirdi.

Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına seslendi!

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN TARAFTARLARA TRANSFER DETAYI

"Mutluyuz ama eksiklerimiz var. Çok ciddi çalışıyoruz bunu herkes bilsin. Takımımda müthiş bir yükseliş var. Duygusal anlamda eksiklerimiz var. En azından çocuklar gayretliler, çok mücadele ediyorlar. Ciddi şekilde oyunda bir yükseliş olduğunu görmeleri gerekiyor taraftarların. Oyuncularla ciddi çalışmalar yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Camiamızın, oyuncularımızın en çok ihtiyacı olan şey taraftarlarımız. Birlik olamazsak bu işin altından kalkamayız. Bizim için de işler çok zorlaşır. Beşiktaş'ın taraftarı, şahsen taraftarlık yapmaz. Beşiktaş'ın taraftarıdır. Son bölümde tribündeki olumsuz hava bizi çok etkiledi. Taraftarımızdan ricam lütfen oyuncularımıza destek olsunlar. Transferle ilgili çalışıyoruz ama acele etmiyoruz. Acele edemeyiz. Laf olsun diye oyuncu almamaya çalışıyoruz. Ben şimdiye yedi tane alırdım ama laf olsun diye almıyoruz. Çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Gecikti, gecikiyor ama bu işler böyle. Geçmişte hemen olanları gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde işler güzel olacak."

Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına seslendi!

Sıkça Sorulan Sorular

SERGEN YALÇIN'IN İKİNCİ BEŞİKTAŞ DÖNEMİNDE PUAN İSTATİSTİĞİ NASIL?
Genç çalıştırıcı, siyah beyazlılar ile şu ana kadar 19 mücadelede yer aldı ve maç başına 1.84 puan ortalaması tutturdu.
