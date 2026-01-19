Beşiktaş'ta El Bilal Toure maçın parolasını açıkladı!

Beşiktaş'ta futbolculardan galibiyet röportajları geldi. Esasen ise siyah beyazlılar, maçın zorluğuna dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'TA EL BILAL TOURE'DEN 'ERKEN GOL' DETAYI

"Bu galibiyeti takım olarak hak ettik çünkü herkes üstüne düşen görevi fazlasıyla yaptı. Ben de kendi görevimi yapmaya çalıştım. Golü daha erken atmış olsaydık bizim için daha kolay bir maç olabilirdi. Çok çalıştık, çok da zor bir maç oldu. Bu galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. İleri uçta oynadığım için önemli olan gole katkıda bulunmam ama biz bir takımız ve beraber bir şeyleri başarmak istiyoruz. Hepimiz çok çalışıyoruz."

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN İLK GOL BEKLENTİSİ

"Topla iyi oyun kurduğumuzu düşünüyorum ama gol bulmakta zorlandık. 8-9 defa kaleye vurdum ama hiç isabet etmedi. Oyun genelinde iyi oynadık. Çalıştıklarımız yavaş yavaş yansımaya başlıyor ama böylesi evinizde oynadığımız maçlarda daha farklı skorla kazanmak istersiniz. En önemlisi 3 puanı bulduk. Daha iyi olabiliriz. Artık gol gelsin... İnşallah en çabuk şekilde ilk golümü atarım. İlkini bulduktan sonra devamının geleceğini biliyorum."

KARTAL KAYRA YILMAZ DA 'ZOR MAÇ' DEDİ

"Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada çok pozitif şeyler vardı. Bu tarz maçlar zor oluyor. İkinci devrenin ilk maçıydı ve galip gelmek önemliydi. Bundan sonraki haftalarda da seri yakalayıp devam etmek istiyoruz. Daha da iyi olacağız."