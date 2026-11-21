Trendyol Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş, yarın saat 16.00'da Konya'da karşı karşıya gelecek.

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HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş, yarın saat 16.00'da Konya'da karşı karşıya gelecek ve Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Beşiktaş kafilesi, Konya Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı ve teknik direktör Vincenzo Italiano'ya çiçek takdim edildi. Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda Alexander Nübel, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy gibi oyuncular yer alıyor.

Deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Konya'ya geldi. Konya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, kentteki taraftar gurubu tarafından pankart ve tezahüratlarla karşılandı. Taraftarlar, havalimanı çıkışında teknik direktör Vincenzo Italiano'ya çiçek takdim etti.

Beşiktaş kafilesi, daha sonra kara yoluyla konaklayacağı şehir merkezindeki otele geçti.

BEŞİKTAŞ'IN KADROSU BELLİ OLDU

Öte yandan Beşiktaş'ın Konyaspor maçı öncesinde kamp kadrosu da belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy.