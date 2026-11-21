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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Galatasaray ile Samsunspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi.
Galatasaray, RAMS Park'ın zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 kazanarak puanını 31'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Öte yandan Galatasaray-Samsunspor mücadelesinin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, çift sarı karttan kırmızı kart gördü.
Maç biter bitmez sarı kart gören Okan Buruk, itirazlarına devam edince hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Okan Buruk, ligin 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbide takımının başında olmayacak.