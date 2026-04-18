Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu! 3 isim kadroya alınmadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın saat 17.00'de deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Kritik mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıların kamp kadrosu da belli oldu. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Wilfred Ndidi kadroya alınmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 18:29
|
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile Beşiktaş, yarın saat 17.00'de Samsun'da kozlarını paylaşacak.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak ve bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kamp kadrosunu belirledi.
Beşiktaş, Samsunspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
Siyah-beyazlılar, son hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladı.
Kamp kadrosunda yer alan isimler arasında Ersin Destanoğlu, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, El Bilal Toure ve Rıdvan Yılmaz bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Ligdeki son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, zorlu Samsunspor deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Siyah-beyazlılar, Samsunspor mücadelesi öncesi son hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel organizasyonla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Samsunspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta kamp kadrosu da belli oldu.

Son idmanın ardından Samsun'a giden siyah-beyazlıların kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Hekimoğlu

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.