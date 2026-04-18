Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu! 3 isim kadroya alınmadı

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Samsunspor ile Beşiktaş, yarın saat 17.00'de Samsun'da kozlarını paylaşacak.
Ligdeki son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, zorlu Samsunspor deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Siyah-beyazlılar, Samsunspor mücadelesi öncesi son hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel organizasyonla tamamlandı.
Samsunspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta kamp kadrosu da belli oldu.
Son idmanın ardından Samsun'a giden siyah-beyazlıların kafilesinde şu isimler bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Hekimoğlu