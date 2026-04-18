Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Fenerbahçe'de Tedesco'dan "Pes etmeyeceğiz" mesajı! Rizespor beraberliğinin ardından konuştu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile son saniyelerde yediği golle 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Gitmemiz gereken yol var ve bu yol hala bizim için pozitif. Asla pes etmeyeceğiz" dedi. Tedesco, istifa istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya ise, "Umarım sorunuz şakadır çünkü çılgınca bir soru. Ben tüm enerjimle yoluma devam ediyorum" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de Tedesco'dan
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan ve kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak isteyen sarı-lacivertliler, son dakikalarına 2-1 önde girdiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Tedesco'dan "Pes etmeyeceğiz" mesajı! Rizespor beraberliğinin ardından konuştu

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası teknik direktör Domenico Tedesco, şampiyonluk yarışında pes etmeyeceklerini belirtti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı ve maçı son saniye golüyle 2-2 berabere tamamladı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kaldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaybetti.
Teknik direktör Domenico Tedesco, son dakikalarda gol yeme durumlarının hayal kırıklığı yarattığını ancak asla pes etmeyeceklerini söyledi.
Tedesco, takımının zorluklar yaşadığını ancak Konyaspor ile oynayacakları kupa maçı ve ardından Galatasaray derbisine odaklanacaklarını belirtti.
Tedesco, Çaykur Rizespor'un son 7 lig maçında 5 galibiyet aldığını ve hakem kararlarına dair yorumlarda bulundu.
Son saniyelerde kalesinde gördüğü golle şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Tedesco'dan "Pes etmeyeceğiz" mesajı! Rizespor beraberliğinin ardından konuştu

"ASLA PES ETMEYECEĞİZ"

İtalyan teknik adam, yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takımın çok fazla zorluk yaşadığını dile getirdi.

Alanyaspor karşısında uzatma dakikalarında yenilen gol, Antalyaspor deplasmanında uzatma dakikalarında son dakikada şutun direkten dönmesi, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında uzatma anlarında gol yenilmesinin büyük hayal kırıklığı yaşattığını aktaran Tedesco, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Tabii ki kolay değil. Yere düşmek bir şeydir, ayağa kalmak başka bir şeydir. Hepimizin içinde bulunduğu zor bir an. Bugün hayal kırıklığı yaşıyoruz, yarın da aynı şekilde olacağım ama tekrar yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Konyaspor'u kupada yenerek yarı finale çıkmak istiyoruz ardından da derbi maçımız var. Umarım sorunuz şakadır çünkü çılgınca bir soru. Ben tüm enerjimle yoluma devam ediyorum. Kazanmak gibi kaybetmek de var ve bizler de insanız."

Fenerbahçe'de Tedesco'dan "Pes etmeyeceğiz" mesajı! Rizespor beraberliğinin ardından konuştu

Çaykur Rizespor'un son 7 lig maçında 5 galibiyet aldığına dikkati çeken Tedesco, "Rakiplerle hep iyi dönemlerinde karşı karşıya geliyoruz. Bugün kaleyi bulan ikinci şutlarında 1-0 geriye düştük. Üçüncü bölgede biraz acele karar veriyorduk. Maçı çevirmeyi başarmıştık. Net penaltımız 6 dakika incelendi. Çaykur Rizespor'lu oyuncular güçleri kalmadığı için nefes nefeseydi. Bu süre, onların tekrar toparlanması için uzun bir zaman. Öne geçtik ama maçın bitimine 20 saniye kala gol yedik. Bugün modum düşük ama yarından itibaren pozitif olmak için elimden geleni yapacağım. Gitmemiz gereken yol var ve bu yol hala bizim için pozitif. Asla pes etmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de Tedesco'dan "Pes etmeyeceğiz" mesajı! Rizespor beraberliğinin ardından konuştu

TEDESCO'DAN GALATASARAY DERBİSİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Çaykur Rizespor karşısındaki oyunun Kasımpaşa maçına göre farklı olduğunu aktaran Tedesco, "Bu maçta geriye çekilmedik. Kontrol tamamen bizdeydi. Yediğimiz golde Oğuz, kaleciye baskı yapıyordu. Bence orada kaleciye faul yoktu, kırmızı kart olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Hem ligin hem de Türkiye Kupası'nın kendileri için çok önemli olduğunu ve önemli olmaya devam ettiğini vurgulayan Tedesco, "Galatasaray, pazar günü kazanamadı. Henüz Gençlerbirliği ile oynamadılar. Onlar da ligde kalmak için savaşıyorlar, orada oynamak kolay değil. Sonrasında güzel bir derbi olacak. Her şeyimizle orada olacağız. Üzerimizde bir baskı olmayacak. Kupa da bizim için çok önemli. Kazanma ihtimalimiz olan her kupayı istiyoruz. Konyaspor da diğer rakiplerimiz gibi iyi bir dönemden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de Tedesco'dan "Pes etmeyeceğiz" mesajı! Rizespor beraberliğinin ardından konuştu

"BENİM UZMANLIĞIM ŞANS HESAPLAMAK DEĞİL"

Sidiki Cherif'e dair soruyu yanıtlayan Domenico Tedesco, "Cherif çok iyi bir maç çıkardı. Bugün hedef santrforumuzdu. Arkaya koşular yaptı, önde baskı yaptı. Çok genç bir oyuncu. Beklentilerimi karşılıyor." derken, Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimali olup olmadığıyla ilgili olarak da "Benim uzmanlığım şans hesaplamak değil. Bahis şirketim yok ya da benzeri bir şeyim. Bu benim uzmanlık alanım değil." diyerek sözlerini tamamladı.

